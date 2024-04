OGLASIO SE BOGDANOVIĆ NAKON ŽESTOKOG SUKOBA SA TRENEROM! O ovoj situaciji bruji cela NBA liga, a evo šta kaže srpski košarkaš!

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović blistao je u pobedi Atlante protiv Čikaga rezultatom 113:101.

Osim fenomenalne partije srpskog asa, priča se i o jednoj situaciji, odnosno svađi sa trenerom Kvinom Snajderom.

Srbin je meč završio sa 20 poena, šest asistencija i četiri skoka, ali je u jednom trenutku potpuno poludeo i tokom tajm-auta skočio je sa klupe i verbalno napao Snajdera.

Svi su ostali u šoku, ali su saigrači brzo reagovali, pomerili Bogdana, fizički sukob je izbegnut, a trener Hoksa je pružio ruku srpskom košarkašu, te je delovalo da je ipak Bogdanović i pored preterane reakcije bio u pravu.

Bogdan Bogdanovic and Quin Snyder 👀pic.twitter.com/lu0Q27pkkP — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) April 2, 2024

Nakon utakmice, novinare je zanimalo Bogdanovo mišljenje povodom ove situacije:

- Kvin je moj čovek, sigurno. I gurao me je tokom cele godine. Imali smo sukobe i male svađe. Normalno je da se to dešava - poručio je as Atlante, na šta se trener nadovezao:

- Bogi je bio sjajan, on i ja smo sjajni. Tako je sjajno, bolje nego dobro, odlično. I sviđa mi se kako je igrao. On se branio, što je za njega bila stvar ponosa.

