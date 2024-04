GUROVIĆ ŽESTOKO ZAGRMEO PRED VEČERAŠNJI MEČ ZVEZDE, PA "PECNUO" DUŠKA IVANOVIĆA: Ma, ko, bre, radi za koga, preko glave su mi...

Vreme je da košarkaši Crvene zvezde odigraju i poslednju utakmicu ove sezone u Evroligi. Večeras, u sklopu 34. kola elitnog takmičenja crveno-beli gostuju Anadolu Efesu u Istanbulu.

Mnogo je priča pred ovu utakmicu, pošto bi izabranisi Janisa Sferopulosa potencijalnom pobedom mogli da naprave veliku uslugu večitom rivalu, Partizanu.

Pred večerašnji meč govorio je poznati srpski košarkaš Milan Gurović.

- Preko glave su mi više ta kalkulisanja koja nemaju veze sa životom, da ovaj radi za onog, protiv njega ili da rade jedni za druge. Ma, ko, bre, radi za koga! Jednostavno je, moraš da igraš svaku utakmicu maksimalno, ti si profesionalac i ideš da pobediš. Zvezda treba da pokuša da se na lep način, trijumfalno, oprosti od Evrolige. Niko na ovom nivou neće kalkulisati i igrati za bilo koga i bilo čiji interes, osim za svoj - rekao je Gurović za "Mozzart sport".

Tvrdi Gurović da crveno-bela javnost nije zadovoljna rezultatima ove sezone.

- Sve u svemu, nismo srećni postignutim rezultatom u Evroligi. Zvezda je ove sezone igrala krajnje šarenoliko, mislim da su je povrede udaljile od plasmana u top osam. Po meni ovo uopšte nije loš tim, s obzirom na imena koja su dovedena tokom leta. Uz malu sreću je moglo da se uđe u plej-of, ali to je košarka. Naravno, Teodosić je najbolji igrač, iako je u poznim godinama, on radi dobar posao. Najviše zahvaljući njemu je Zvezda i osvojila Kup u Nišu, na kojem je igrao povređen. Nikako ne smeš da se oslanjaš na jednog igrača, ali je jasno da sa njim i bez njega ovo nije ista ekipa jer je on taj koji pet igrača na terenu spaja u celinu. Sada sledi ono najvažnije, plej-of ABA lige koji mora da se osvoji jer dobro znamo šta to donosi.

Izneo je Gurović nekoliko kritika na račun bivšeg trenera crveno-belih Duška Ivanovića.

- Zašto se ne napadne Evroliga? Zašto se uvek gleda top osam, top deset, top 320? To me strašno nervira, stalno neke kalkulacije, ako ovaj pobedi ovog ili onaj onog. Dosta više sa tim, jeste da su to sve respektabilni timovi, ali za svima njima Zvezda nimalo ne kaska. Potrebno je da se ode jedna lestvica gore napokon. Svakako da je prava selekcija igrača veoma bitna, ove sezone smo propustili veliku šansu da dovedemo Markusa Hauarda i Čimu Monekea, ali drugi gospodin (Duško Ivanović prim. aut) je bio protiv toga, a sada ih sticajem okolnosti trenira. Kakav paradoks. Isto to je rekao i Nebojša Čović koji je najzaslužniji za uspeh Crvene zvezde u proteklih deset godina. Čovek zna vrlo dobro šta radi, kakav je posao napravio i kapa dole za njega - poručio je Gurović.

