OGLASIO SE SIN DEJANA MILOJEVIĆA: Nikolu dirnuo Jokićev emotivan govor o Dekiju!

Nikola Milojević, prerano preminulog košarkaškog trenera Dejana Milojevića, oglasio se na društvenim mrežama nakon emotivnog govora koji je o njegovom ocu održao Nikola Jokić na konferenciji za medije.

Nikola je po treći put u karijeri osvojio prestižno MVP prizanje, a odmah nakon "krunisanja" na konferenciju za medije došao je u majici posvećenoj bivšem treneru Dejanu Milojeviću.

"On je uvek bio u mojoj kući kada je bio ovde, dok je bio u Golden Stejtu, to je bilo stvarno kvalitetno prijateljstvo sa puno iskrenosti između nas. Mislim da je Deki momak kog uvek želiš da imaš uz sebe kao prijatelja, on je neko ko će ti reći kako stvari zaista stoje, bez laži i pokušaja da se išta sakrije", rekao je Nikola i osvrnuo se na majicu sa natpisom "brate" koju često ima na sebi.

"Ovu majicu nosim skoro svaki dan, posebno kada sam na treningu. Deki je momak koji mi je dao slobodu. Pokazao mi je kako treba da radite stvari. Trenirajte, glumite, vežbajte. Verovao mi je mnogo i mogu samo da mu kažem hvala", oktrio je Nikola.

Nakon Jokićevog govora na Instagramu se oglasio Milojevićev sin Nikola - objavio je fotografiju sa Jokićem na kojoj su i Dejan Milojević i Ognjen Stojaković.

