OBRADOVIĆ ZAGRMEO POSLE POBEDE: " Košarka MORA da STANE kada se igra fajnal for Evrolige"

Košarkaši Partizana slavili su nad Megom sa 82:72 (22:22, 18:20, 23:13, 19:17) u prvom meču polufinalne serije Košarkaške lige Srbije.

Gledali smo dva lica crno-belih, ali su na krilima sjajnog Uroša Trifunovića ipak uspeli da ostvare važan trijumf.

Trener Partizana Željko Obradović izneo je svoje utiske nakon meča.

- Očigledno dva različita poluvremena. Nije lako naći motivaciju posle svega pšto se desilo u zadnje vreme. Probali smo da podignemo moral ekipi, i da im objasnimo da je ovo neko novo takmičenje, i da jedini način jeste da se zaboravi ono što je do sada bilo. To je uvek tako, i kada dobiješ, i kada izgubiš. Probali smo da radimo, sve probleme koje sam rekao da imamo, čak i povređeni igrači... Smit je preskočio jedan trening, jer ga je bolela noga, pa smo i danas vodili računa o tome - rekao je Obradović.

Zasmetalo je treneru Partizana što se ovaj meč igrao u terminu utakmica na fajnal-foru Evrolige.

- Ono što sam ja pričao pre mnogo godina, jeste da smo igrali utakmicu u danu kada se igra fajnal for. Želeo bih da se zahvalim svim ljudima koji su došli, ali ja sam pre mnog godina rekao da košarka u Evropi treba da stane, kada se igra fajnal for. I, nije ništa novo što sam to rekao i danas. Uz sve, ljudima iz KLS nije lako da naprave kalendar, ali lično mislim da je moglo da se nađe rešenje, da se igra ili sutra, ili neki drugi dan, samo da se ne igra danas kada se igra fajnal for. Ponavljam, ne ove, to je bilo moje mišljenje i kada sam radio u drugim zemljama, i uvek sam govori oda prvenstvo treba da stane kad je fajnal for, i da je to praznik kpošarke u Evropi, i da svi treba da pogledaju pšta se tamo dešava - zaključio je Željko Obradović.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:34 Grobari traže novi ugovor za Obradovića