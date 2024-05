LESOR O VRUĆOJ ATMOSFERI U BERLINU: Nije ovo ništa šta sam doživeo ranije!

Košarkaši Panatinaikosa plasirali su se u finale fajnal-fora Evrolige, pošto su u polufinalnom meču u Berlinu pobedili Fenerbahče sa 73:57 (22:13, 16:23, 18:14, 17:7).

Panatinaikos je do pobede predvodio Matijas Lesor sa 17 poena i 10 skokova.

Bivši košarkaš Partizana je izneo svoje utiske posle utakmice.

"Dobar je osećaj, srećni smo što smo u finalu, ima još jedna utakmica. Srećni smo danas, ali u nedelju moramo da se spremimo i fokusiramo. Ono što je bilo ključno cele sezone, a to je odbrana. Kada igramo odbranu kao što smo igrali večeras, naše šanse su značajno veće. To je ono što mi radimo i to će biti ključno i u finalu.“

Kako bi opisao atmosferu u Berlinu? Na kraju utakmice bilo je puno policije sa psima…

"Navikao sam na ovo, na policiju i pse, ovo nije ništa kada se poredi sa stvarima koje sam doživeo ranije. Atmosfera je odlična, bitno je što su navijači uz nas. Nažalost, bilo je stvari koje nisu bile dobre koje su se dešavale van terena i na koje nismo mogli da utičemo, ali smo učinili sve da to ne utiče na nas. Fokusirali smo se na to da uradimo naš posao", rekao je Lesor za Sport klub.

(Kruir sport)