TRAGEDIJA: Umro Duško Vujošević!
Tragične vesti pogodile su svet sporta - preminuo je Duško Vujošević.
Vujošević je preminuo u 68. godini života.
Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.
Par dana posle prijema delovalo je da mu se stanje poboljšalo, ali su sada stigle najcrnje moguće vesti koje su potvrđene za portal Nova.rs.
