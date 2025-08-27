SRBIJA - ESTONIJA 20.15
EuroBasket 2025
SRBIJA - ESTONIJA: Idemo Orlovi! Košarkaši kreću u pohod na zlato
Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.15 časova igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu.
Prvi rival četi Svetislava Pešića je selekcija Estonije.
SRBIJA - ESTONIJA
Hala: Arena, Riga
Sudije: Antonio Konde (Španija), Lorenco Baldini (Italija), Gert Kakobs (Belgija)
SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.
ESTONIJA: Drel, Rozental, Rajeste, Trejer, Jurkatam, Tas, Vene, Hermet, Jesar, Risma, Kononcuk, Kulamae. Trener: Heiko Ranula
