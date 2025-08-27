Svi događaji
18:00

Sve informacije o Eurobasketu na jednom mestu

Ne propustiteEuroBasket 2025"ORLOVI" KREĆU PO ZLATO - EVO ŠTA IH ČEKA NA EUROBASKETU! Sve informacije o Evropskom prvenstvu na jednom mestu! Srbija iz Rige cilja tron!
Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Jokić

17:59

Poznata sudijska trojka

Ne propustiteEuroBasket 2025JEDNO POZNATO IME NA TERENU! Evo ko će deliti pravdu na prvom meču Srbije na Eurobasketu!
Antonio Konde

17:59

Poseban govor Pešića

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆ OKUPIO IGRAČE, PA ZBOG OVOG ČOVEKA ODRŽAO POSEBAN GOVOR! Nakon emotivnih reči usledio je šou - posle jedne rečenice selektora svi su vrištali od smeha!
Košarkaška reprezentacija Srbije

17:59

Iza kulisa Eurobasketa

Ne propustiteKošarkaIZVOLITE U ŠATOR, ČEKA VAS SELEKTOR PEŠIĆ: Iza kulisa Eurobasketa, ovi detalji su sve iznenadili! Pa, da li je moguće?
Arena u Rigi

17:58

Košarkaš Potrugala opsovao na pomen Srbije

Ne propustiteEuroBasket 2025OPSOVAO ČIM SU NOVINARI SPOMENULI REPREZENTACIJU SRBIJE I JOKIĆA! Košarkaš Portugala u centru pažnje na Eurobasketu - samo je jedno ponavljao...
Screenshot 2025-08-27 171945.jpg

17:58

Kvote na utakmicu

Ne propustiteEuroBasket 2025EUROBASKET NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Srbiji unapred upisana pobeda?! Ljudi gledaju i ne veruju rođenim očima!
Nikola Jović i Nikola Jokić

17:58

SRBIJA - ESTONIJA

Hala: Arena, Riga

Sudije: Antonio Konde (Španija), Lorenco Baldini (Italija), Gert Kakobs (Belgija)

SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.

ESTONIJA: Drel, Rozental, Rajeste, Trejer, Jurkatam, Tas, Vene, Hermet, Jesar, Risma, Kononcuk, Kulamae. Trener: Heiko Ranula