EUROBASKET 2025, 3. DAN: Orlovi u idealnom terminu napadaju Portugalce, komšije na teškom ispitu!
Pratite Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.
U našem blogu na jednom mestu možete pronaći najnovije informacije o našoj reprezentaciji i ostalim učesnicima turnira, rezultate, najave, vesti sa lica mesta, kao i brdo zanimljivosti - i to iz minuta u minut!
Pratite Kurir sport i navijajte za Orlove!
Srbija favorit na Eurobasketu
Kladionice su ažurirale kvote za osvajanje Eurobasketa, a Srbija je apsolutni favorit. Verovali ili ne, kvota na trijumf Orlova na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu sada je pala na 1.90.
Sin legende staje na crtu Orlovima
Rafael Lišboa, sin najvećeg portugalskog košarkaša u istoriji Karlosa Lišboe, večeras staje na crtu Orlovima.
Rafael je pred okršaj sa Srbijom govorio o našoj reprezentaciji i sjajnim partijama svog oca protiv srpskih klubova.
Raspored mečeva
Danas su na programu mečevi u grupama A i B.
Program trećeg dana Eurobasketa otvaraju Nemačka i Švedska od 12.30, a Ljubitelji košarke u Srbiji večeras će moći da uživaju u novoj utakmici Orlova na šampionatu Evrope.
Raspored utakmica, 3. dan:
Grupa A
Turska - Češka 13.45
Estonija - Letonija 17.00
Grupa B
Nemačka - Švedska 12.30
Litvanija - Crna Gora 15.30
Finska - Velika Britanija 19.30