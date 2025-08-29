Svi događaji
Od najnovijeg
11:21

Srbija favorit na Eurobasketu

Kladionice su ažurirale kvote za osvajanje Eurobasketa, a Srbija je apsolutni favorit. Verovali ili ne, kvota na trijumf Orlova na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu sada je pala na 1.90.

Ne propustiteEuroBasket 2025ISPLIVAO FRAPANTAN PODATAK! Stručnjaci zbog "orlova" bacili sve u totalnu nevericu! Ovako nešto se nikada u istoriji Eurobasketa nije desilo!
Bogdan Bogdanović Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Estonija

11:19

Sin legende staje na crtu Orlovima

Rafael Lišboa, sin najvećeg portugalskog košarkaša u istoriji Karlosa Lišboe, večeras staje na crtu Orlovima.

Rafael je pred okršaj sa Srbijom govorio o našoj reprezentaciji i sjajnim partijama svog oca protiv srpskih klubova.

Ne propustiteEuroBasket 2025"MOJ OTAC JE PARTIZANU DAO 45 POENA!" Sin legende napada Orlove: Tata je bio prava noćna mora za srpske timove, želim Bogdana i Ronalda u reprezentaciji!
Rafael Lišboa

11:00

Raspored mečeva

Danas su na programu mečevi u grupama A i B.

Program trećeg dana Eurobasketa otvaraju Nemačka i Švedska od 12.30, a Ljubitelji košarke u Srbiji večeras će moći da uživaju u novoj utakmici Orlova na šampionatu Evrope.

Raspored utakmica, 3. dan:

Grupa A

Turska - Češka 13.45

Estonija - Letonija 17.00

SRBIJA - PORTUGAL 20.15

Grupa B

Nemačka - Švedska 12.30

Litvanija - Crna Gora 15.30

Finska - Velika Britanija 19.30