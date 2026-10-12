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Košarkaški klub Pariz suočava se sa ozbiljnim problemom pred duplo kolo Evrolige.

Najbolji igrač francuskog tima, Nadir Hifi povredio je levi skočni zglob protiv Strazbura, zbog čega je njegova ekipa zabrinuta uoči važnih evropskih izazova.

1/6 Vidi galeriju Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Pariz je u nedelju slavio protiv Strazbura rezultatom 98:84, ali je pobedu zasenila povreda jednog od glavnih aduta ekipe. Hifi je morao da napusti parket u 31. minutu, a dodatnu zabrinutost izazvalo je to što je nakon utakmice otežano hodao.

Prema pisanju francuskih medija, do povrede je došlo kada je Hifi nagazio na stopalo saigrača Pereire. Francuski bek do izlaska iz igre postigao je osam poena, uz dva skoka i jednu asistenciju.

Zvezda pomno prati situaciju

Ova vest posebno zanima Crvenu zvezdu, koja u petak, 16. oktobra, dočekuje Pariz u Beogradu. Francuski tim pre toga očekuje i duel sa Virtusom iz Bolonje, pa je pitanje da li će Hifi biti spreman za napornu evroligašku nedelju.

Njegovo eventualno odsustvo bilo bi ozbiljan udarac za Pariz, s obzirom na njegovu važnost u napadu i sposobnost da individualnim kvalitetom promeni tok utakmice.

Ipak, navijači Crvene zvezde moraće još da sačekaju konačan rasplet. Za sada nema zvanične potvrde koliko će Hifi odsustvovati, niti je potvrđeno da će propustiti duel sa crveno-belima.

Upravo će naredne informacije o stanju njegovog skočnog zgloba pokazati da li Pariz u Beograd stiže oslabljen ili će jedan od svojih najvažnijih igrača ipak imati na raspolaganju.

Jedno je sigurno, situacija sa Hifijem pažljivo će se pratiti uoči meča koji bi mogao da bude veoma važan za oba evroligaša.