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Obistinile su se crne prognoze, pa trener Ibon Navaro neće moći da računa na Ebuku Izundua za meč protiv Asvela u gostima.

Strateg crveno-belih potvrdio je ovaj izostanak uoči puta za Francusku.

"Ebuka ne leti sa nama za Lion, tako da sutra neće igrati", bile su prve reči španskog stručnjaka.

Na pitanje koliko će pauzirati, Navaro je odgovorio:

"Ne znam. Jutros je išao na magnetnu rezonancu. Videćemo, moramo da idemo ne iz dana u dan, nego skoro iz sata u sat. Nadamo se da će biti spreman za narednu utakmicu, ali za sutrašnju sigurno ne".

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Navaro je potom pričao o Asvelu:

"Što se tiče protivnika, vi ih možda potcenjujete i menjate narativ od utakmice do utakmice, ali reč je o izuzetnoj ekipi koja je najbolja po broju pogođenih trojki i asistencija, sa vrhunskim ritmom i napadačkim skokom. To uzimanje velikog broja šuteva za tri poena nema veze sa NBA ligom ili Tonijem Parkerom, već je to prosto moderna evropska košarka".