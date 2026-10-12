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Košarkaši Partizana u utorak od 20.30 dočekuju Panatinaikos u Beogradskoj areni, u okviru četvrtog kola Evrolige, a prema procenama svetskih kladionica, grčki velikan ima znatno veće šanse za trijumf.

Kvota na pobedu crno-belih iznosi čak 2,85, dok je na trijumf Panatinaikosa postavljena na svega 1,37.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildosa u Partizanu Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Takav odnos kvota jasno pokazuje da kladionice prednost daju gostujućem timu, ali Partizan će imati priliku da pred svojim navijačima poremeti prognoze i stigne do veoma važne pobede u elitnom evropskom takmičenju.

Beogradska arena trebalo bi da bude ispunjena do poslednjeg mesta, a crno-beli će uz podršku sa tribina pokušati da nadigraju jednog od glavnih kandidata za najviši plasman u Evroligi.

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