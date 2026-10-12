Partizan dočekuje Panatinaikos u Beogradskoj areni, a kvote jasno pokazuju prednost gostiju. Saznajte više o šansama crno-belih.
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BRUTALNE KVOTE PRED EVROLIGAŠKI SPEKTAKL! Partizan je baš potcenjen, iako PAO stiže u grotlo Arene!
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Košarkaši Partizana u utorak od 20.30 dočekuju Panatinaikos u Beogradskoj areni, u okviru četvrtog kola Evrolige, a prema procenama svetskih kladionica, grčki velikan ima znatno veće šanse za trijumf.
Kvota na pobedu crno-belih iznosi čak 2,85, dok je na trijumf Panatinaikosa postavljena na svega 1,37.
Luka Vildosa u Partizanu Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia
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Takav odnos kvota jasno pokazuje da kladionice prednost daju gostujućem timu, ali Partizan će imati priliku da pred svojim navijačima poremeti prognoze i stigne do veoma važne pobede u elitnom evropskom takmičenju.
Beogradska arena trebalo bi da bude ispunjena do poslednjeg mesta, a crno-beli će uz podršku sa tribina pokušati da nadigraju jednog od glavnih kandidata za najviši plasman u Evroligi.
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