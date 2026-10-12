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Dimitris Janakopulos ponovo je podigao prašinu u košarkaškoj javnosti, a ovog puta u centru pažnje našao se najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić!

Vlasnik Panatinaikosa ne krije koliko bi voleo da superzvezdu Denver Nagetsa jednog dana vidi u zelenom dresu, a najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovo je podgrejao maštu navijača.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Grčki biznismen priključio se popularnom trendu zasnovanom na veštačkoj inteligenciji, koji ljude pretvara u figurice iz "Plejmobila". Na animaciji je prikazan za radnim stolom, zamišljen kako razmatra budžet potreban da u Atinu dovede srpskog centra.

Iako je reč o šaljivoj objavi, ona još jednom pokazuje koliko Janakopulos želi Jokića u svom timu. Vlasnik "zelenih" ranije je isticao da novac nije najveća prepreka, već činjenica da je srpski as jedna od najvećih zvezda NBA lige i da je njegov dolazak u Evropu u ovom trenutku gotovo nezamisliv.

Jokić iza sebe ima neverovatnu karijeru. Sa Denverom je 2023. godine osvojio NBA titulu, tri puta je proglašen za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone, a osam puta je nastupio na Ol-star utakmici.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Dovođenje takvog igrača predstavljalo bi transfer kakav evropska košarka gotovo nije videla. Panatinaikos već godinama ulaže ogromna sredstva u stvaranje tima sposobnog da se bori za evropski vrh, a Jokić bi bio pojačanje koje bi promenilo čitavu košarkašku mapu Evrope.

Ipak, za sada sve ostaje na velikoj želji Janakopulosa i mašti na društvenim mrežama. Jokić je i dalje zvezda Denvera, dok navijačima Panatinaikosa ostaje da se pitaju - šta bi se dogodilo kada bi se najbolji srpski košarkaš zaista preselio u Atinu?

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