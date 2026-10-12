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Trener Panatiinakosa Željko Obradović formalno je najavio sutrašnji evroligaški duel sa Partizanom, ali je bilo jasno da je konferencija za medije posebna zbog njegovog povratka pred navijače crno-belih.

Utakmica četvrtog kola Evrolige je na programu u utorak od 20.30 u Beogrtadskoj areni.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Legendarni trener ovog puta biće na suprotnoj strani, a emocije je za sada uspešno sakrio i u prvi plan stavio košarku:

Obradović je istakao da očekuje izuzetno težak meč, uz veliko poštovanje prema kvalitetu ekipe Partizana i načinu na koji je započela novu sezonu.

- Očekujem, pre svega, tešku košarkašku utakmicu. Navijači Partizana radiće ono što osećaju. Igramo utakmicu Evrolige sa ekipom koja igra izuzetno na početku godine i sa mnogo, mnogo kvaliteta, kao i dobrom odbranom. Trudili smo se da se pripremimo da odigramo najbolje što možemo - poručio je Obradović.

Ipak, jasno je da će posebnu pažnju privući njegov susret sa navijačima Partizana. Posle svega što je uradio za crno-bele, njegov povratak u Beograd sigurno neće biti običan evroligaški događaj. Ovoga puta, međutim, Obradović će reakciju sa tribina dočekati kao trener protivničkog tima.

- Lično znam i mislim i da igrači znaju. Partizan ima neverovatnu podršku navijača, biće sjajno videti njihovu reakciju, ovog puta sa strane i u utakmici Evrolige - rekao je iskusni stručnjak.

Obradović se osvrnuo i na dobre rezultate Partizana na početku sezone, a posebno je izdvojio odbranu kao jedan od najvećih aduta crno-belih. Prema njegovim rečima, ekipa ima kvalitet da igra u različitim formacijama, dok je broj osvojenih lopti pokazatelj koliko agresivno pristupa defanzivnim zadacima.

- Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane, imaju sposobnost da igraju u mnogim formacijama i sa mnogo dobrih igrača. Zasad im ide veoma dobro - zaključio je Obradović.

Pred Partizanom je tako ozbiljan izazov, ali će sportski aspekt utakmice biti samo deo priče. Povratak Željka Obradovića pred navijače crno-belih, ovog puta u ulozi protivnika, nosi posebnu težinu, a odgovor sa tribina očekuje se sa velikim interesovanjem.

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