OBRADOVIĆ PRED POVRATAK U ARENU! Željko govorio o Partizanu i navijačima, emocije još drži pod kontrolom!
Trener Panatiinakosa Željko Obradović formalno je najavio sutrašnji evroligaški duel sa Partizanom, ali je bilo jasno da je konferencija za medije posebna zbog njegovog povratka pred navijače crno-belih.
Utakmica četvrtog kola Evrolige je na programu u utorak od 20.30 u Beogrtadskoj areni.
Legendarni trener ovog puta biće na suprotnoj strani, a emocije je za sada uspešno sakrio i u prvi plan stavio košarku:
Obradović je istakao da očekuje izuzetno težak meč, uz veliko poštovanje prema kvalitetu ekipe Partizana i načinu na koji je započela novu sezonu.
- Očekujem, pre svega, tešku košarkašku utakmicu. Navijači Partizana radiće ono što osećaju. Igramo utakmicu Evrolige sa ekipom koja igra izuzetno na početku godine i sa mnogo, mnogo kvaliteta, kao i dobrom odbranom. Trudili smo se da se pripremimo da odigramo najbolje što možemo - poručio je Obradović.
Ipak, jasno je da će posebnu pažnju privući njegov susret sa navijačima Partizana. Posle svega što je uradio za crno-bele, njegov povratak u Beograd sigurno neće biti običan evroligaški događaj. Ovoga puta, međutim, Obradović će reakciju sa tribina dočekati kao trener protivničkog tima.
- Lično znam i mislim i da igrači znaju. Partizan ima neverovatnu podršku navijača, biće sjajno videti njihovu reakciju, ovog puta sa strane i u utakmici Evrolige - rekao je iskusni stručnjak.
Obradović se osvrnuo i na dobre rezultate Partizana na početku sezone, a posebno je izdvojio odbranu kao jedan od najvećih aduta crno-belih. Prema njegovim rečima, ekipa ima kvalitet da igra u različitim formacijama, dok je broj osvojenih lopti pokazatelj koliko agresivno pristupa defanzivnim zadacima.
- Oni su tim koji ima najviše ukradenih lopti. Oni su tim kod koga sve dolazi iz odbrane, imaju sposobnost da igraju u mnogim formacijama i sa mnogo dobrih igrača. Zasad im ide veoma dobro - zaključio je Obradović.
Pred Partizanom je tako ozbiljan izazov, ali će sportski aspekt utakmice biti samo deo priče. Povratak Željka Obradovića pred navijače crno-belih, ovog puta u ulozi protivnika, nosi posebnu težinu, a odgovor sa tribina očekuje se sa velikim interesovanjem.
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