Crvena zvezda se suočava sa Asvelom u Evroligi, a kvote kladionica daju blagu prednost crveno-belima. Očekuje se neizvestan duel.
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EVO KOLIKO SE VERUJE U ZVEZDU! Kladionice odredile kvote pred duel sa Asvelom!
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Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.00 gostuju Asvelu u Vilerbanu, u okviru četvrtog kola Evrolige, a prema kvotama svetskih kladionica, očekuje se veoma neizvestan duel.
Kvota na pobedu domaćeg Asvela iznosi 2,00, dok je na trijumf crveno-belih postavljena na 1,80.
Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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To znači da kladionice blagu prednost daju ekipi Crvene zvezde, ali razlika u kvotama pokazuje da se očekuje težak posao za beogradski tim na gostujućem terenu.
Izabranici Ibona Navara pokušaće da opravdaju ulogu blagog favorita i stignu do važnih bodova u Evroligi, ali će za to morati da odigraju na visokom nivou protiv francuskog predstavnika.
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