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Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.00 gostuju Asvelu u Vilerbanu, u okviru četvrtog kola Evrolige, a prema kvotama svetskih kladionica, očekuje se veoma neizvestan duel.

Kvota na pobedu domaćeg Asvela iznosi 2,00, dok je na trijumf crveno-belih postavljena na 1,80.

Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

To znači da kladionice blagu prednost daju ekipi Crvene zvezde, ali razlika u kvotama pokazuje da se očekuje težak posao za beogradski tim na gostujućem terenu.

Izabranici Ibona Navara pokušaće da opravdaju ulogu blagog favorita i stignu do važnih bodova u Evroligi, ali će za to morati da odigraju na visokom nivou protiv francuskog predstavnika.

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Dejan Davidovac izjava pred Asvel Izvor: MONDO