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Košarkaši Partizana u petom kolu Evrolige dočekuju Panatinaikos, a duel u Beogradskoj areni biće poseban zbog povratka Željka Obradovića pred navijače crno-belih.

Ipak, pažnju privlači i Geršon Jabusele, koji je ostao u veoma lošem sećanju Grobarima zbog incidenta sa Danteom Egzumom.

1/6 Vidi galeriju Geršon Jabusele Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Instagram, Screenshot

Francuski košarkaš je tokom plej-of serije između Partizana i Real Madrida 2023. godine brutalno oborio Egzuma, uhvativši ga s leđa i prebacivši preko sebe. Australijanac je tom prilikom povređen, a crno-beli su, uprkos vođstvu od 2:0 u seriji, na kraju eliminisani rezultatom 3:2.

Jabusele ovog puta u Beograd stiže kao igrač Panatinaikosa, a pred susret sa bivšim rivalom oglasio se na društvenim mrežama.

"Nova nedelja, isti ciljevi", kratko je poručio Francuz.

Ostaje da se vidi kako će ga navijači Partizana dočekati u Areni, gde će u centru pažnje svakako biti i Željko Obradović, koji će prvi put od odlaska iz kluba izaći pred Grobare kao trener protivničke ekipe.

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