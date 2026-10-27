Crvena zvezda - Makabi: 20.00
Evroliga
CRVENA ZVEZDA - MAKABI: Mogu li crveno-beli u Areni da stignu do pete evroligaške pobede?
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 sati protiv Makabija igraju utakmicu osmog kola Evrolige.
Ekipa Ibona Navara u ovaj meč ulazi sa učinkom od četiri pobede i tri poraza, dok je tim iz Tel Aviva zabeležio dve pobede uz pet poraza.
U prethodnom kolu Zvezda je izgubila od Partizana, dok je Makabi kao domaćin poražen od Real Madrida.
Tekstualni prenos utakmice Crvena zvezda - Makabi iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.
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