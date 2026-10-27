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17:40

Šta je rekao trener crveno-belih!

Ne propustiteEvroligaAKO NAUČI IMENA SVIH SAIGRAČA MOŽDA ĆE I IGRATI! Trener Zvezde upitan o NBA pojačanju: Moramo da budemo pametni...
Ibon Navaro

17:40

Izjava Batlera!

Ne propustiteEvroliga"ZNAM ŠTA SE OČEKUJE..." Batlera pred Makabi pitali o njegovoj formi, odgovorom je poslao jasnu poruku
Džered Batler

17:39

Gde gledati večerašnju utakmicu?

Ne propustiteEvroligaZVEZDA JURIŠA PO PETU POBEDU! Crveno-beli imaju odličnu priliku! Evo kada i gde možete gledati utakmicu protiv Makabija
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17:39

Šta kaže trener Makabija?

Ne propustiteEvroliga"ZVEZDA? RAZLIKUJE SE OD REALA, BARSELONE..." Trener Makabija na zanimljiv način najavio utakmicu protiv crveno-belih
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