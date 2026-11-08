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Povratak Željka Obradovića u Partizan u leto 2021. godine bio je mnogo više od dolaska jednog trenera u klub koji voli. Bio je to potez koji je promenio sudbinu crno-belih, vratio veru navijačima i pokrenuo novu eru u istoriji "parnog valjka".

Danas, kada se bliži godišnjica njegovog odlaska, jasno je koliko je Žocov dolazak značio za klub iz Humske, koji je u tom trenutku bio daleko od nekadašnje evropske veličine.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Krajem novembra 2025. godine Obradović je napustio Partizan, uprkos ogromnoj želji navijača da ostane na klupi i nastavi započeti posao. Mnogi su smatrali da bi odlazak čelnih ljudi kluba bio jedino rešenje, ali je epilog bio drugačiji. Željko je otišao, a iza njega je ostala zaostavština koja se ne meri samo trofejima, već i onim što je Partizan ponovo postao.

Koliko je Partizan bio daleko od nekadašnje veličine najbolje pokazuje podatak da je sezonu pre povratka Željka Obradovića završio tek na sedmom mestu ABA lige. Crno-beli su bili daleko od borbe za trofeje, a evropska scena delovala je kao nedostižan cilj. Klub koji je nekada bio strah i trepet u Evroligi izgubio je svoj prepoznatljivi identitet, a navijači su čekali čoveka koji bi mogao da promeni sve.

I upravo se tada dogodio povratak koji je promenio istoriju Partizana. Željko Obradović se u leto 2021. godine vratio u Humsku, preuzeo ekipu koja je bila u ozbiljnom rezultatskom padu i započeo proces obnove koji će crno-bele ponovo odvesti na evropski vrh.

Kada se vratio u Beograd, Partizan je bio klub koji je godinama čekao povratak na veliku scenu. Obradović je odmah počeo da menja stvari. Njegov autoritet, košarkaško znanje i ime koje je imalo posebnu težinu u evropskim okvirima bili su ključni za povratak crno-belih u Evroligu, posle osam godina odsustva iz elitnog takmičenja.

Partizan je dobio pozivnicu za Evroligu, a Obradović je svojim dolaskom otvorio vrata koja su do tada delovala gotovo zatvoreno. Usledio je povratak koji će zauvek ostati upamćen među navijačima crno-belih.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

U sezoni 2022/23, Partizan je ponovo postao evropska košarkaška sila. Ekipa je igrala sjajnu košarku, a u četvrtfinalu Evrolige odigrala jednu od najdramatičnijih serija u istoriji takmičenja. Real Madrid je pao na ivicu eliminacije, a crno-beli su bili na samo jednu utakmicu od plasmana na Fajnal-for. Iako je san o završnom turniru ostao nedosanjan, Partizan je ponovo bio tamo gde mu je mesto - među najboljima u Evropi.

Obradović je u Humsku privlačio velika igračka imena. Košarkaši koji su mogli da biraju gde će nastaviti karijeru želeli su da igraju za Željka, da budu deo njegovog sistema i da osete atmosferu koju je Partizan ponovo izgradio. A navijači? Oni su se vratili u ogromnom broju, bez obzira na cenu ulaznica.

Arena je postala mesto na kojem su crno-beli ponovo imali podršku kakvu zaslužuju, a karte za utakmice Partizana bile su među najtraženijima u Evropi.

Nije se sve završilo na Evroligi. Obradović je uspeo da vrati Partizan i na regionalni tron. Posle deset godina čekanja, crno-beli su osvojili ABA ligu 2023. godine, a isti uspeh ponovili su i 2025. godine. Uz to, Partizan je 2025. osvojio i titulu u Košarkaškoj ligi Srbije, prekinuvši jedanaestogodišnju dominaciju Crvene zvezde u domaćem prvenstvu.

1/9 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

To su bili trofeji koji su potvrdili da se Partizan vratio na mesto koje mu pripada. Ipak, Željkova ostavština mnogo je veća od pehara u vitrinama.

On je vratio identitet klubu, probudio navijače, ponovo učinio Partizan privlačnim za velike igrače i vratio crno-bele u evropski vrh. Napravio je od kluba brend koji se poštuje širom Evrope, a čiji se dres ponovo nosi sa ponosom.

Zato se danas, kada se bliži godina od njegovog odlaska, ne može govoriti o Partizanu, a da se ne govori o Željku Obradoviću. Njegov odlazak ostavio je prazninu koju nije lako popuniti, a ono što je stvorio ostaje kao temelj na kojem klub i dalje funkcioniše.

Partizan je pre njegovog povratka bio na ivici da izgubi svoje mesto među evropskim velikanima. Obradović ga je vratio tamo gde pripada. I zato, bez obzira na sve što se dogodilo nakon njegovog odlaska, jedno je sigurno - Partizan i danas živi od Željkove zaostavštine.

01:01 Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir

Ipak, možda najemotivniji trenutak usledio je kada je Željko Obradović govorio o mogućnosti da se jednog dana ponovo vrati u Partizan. Njegove reči probudile su nadu među navijačima crno-belih, koji i dalje veruju da bi legendarni trener mogao ponovo da sedne na klupu kluba iz Humske.

- Nadam se i voleo bih da ovo nije poslednji put da sam u Partizanu. Kako, u koje vreme, kada, to će vreme pokazati. U nekim drugim okolnostima, u nekim drugim vremenima, uvek je to neka fraza koja se koristi u nekim boljim vremenima. Svi se nadamo i svi volimo da kažemo bolja vremena, da li će doći, kad će doći, nadamo se - poručio je Obradović.

Te reči ostale su da odzvanjaju među "grobarima". Žoc nije obećao povratak, ali nije ni zatvorio vrata. Naprotiv, ostavio je mogućnost da se jednog dana ponovo vrati tamo gde je počeo svoju trenersku priču i gde je, svojim drugim mandatom, ostavio neizbrisiv trag.

Partizan je pre njegovog povratka bio na ivici da izgubi svoje mesto među evropskim velikanima. Obradović ga je vratio tamo gde pripada. A možda će jednog dana, u nekim boljim vremenima, ponovo doći trenutak da se putevi Željka i Partizana ukrste.

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