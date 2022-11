(UŽIVO) VLAHOVIĆ SE OBRAĆA SRBIJI: Priče koje čitate su IZMIŠLJOTINE! Nisam igrao u dogovoru sa Misterom!

Šta se dešava sa Dušanom Vlahovićem? Pitanje je na koje ćemo konačno dobiti pravi odgovor!

Napadač reprezentacije Srbije Dušan Vlahović rešio je da stavi tačku na brojne spkulacije koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti. Dušan će u 15.30 sa saigračem Filipom Kostićem izaći pred novinare i odgovarati na pitanja koja danima unazad muče fudbalsku javnost u Srbiji.

Vlahović o izmišljotinama na društvenim mrežama:

"Pre svega mi je žao što moram ovako da počinjem konferenciju. Suvišno je pričati bilo šta... Moram da reagujem, radi se o mom imenu. Ozbiljne gluposti i nebuloze, rade ljudi kojima je dosadno i nemaju šta da rade. Iskomplesirani, zli ljudi rade protiv interesa reprezentacije. Mi smo ujedinjeni, više nego ikada, atmosfera je više nego bolja. Ne osvrćemonse na to, želim da zaštitim integritet svog imena, braniču se zakonski i pravno protiv toga. Umesto da nam pružaju podršku, priča se o nebitnim stvarima i to rade ljudi koji ništa nisu uradili u svojim životima. Fokusirani smo na petak i utakmicu sa Švajcarci a i time stavljam tačku", kaže Vlahović.

Dušan o objavi na Instagramu:

"Nije nastao nikakav problem između mene i selektora. Spreman sam da igram i sa jednom nogom za Srbiju, a sve radim u dogovoru sa Misterom", kaže Vlahović.

Vlahović o spletkarenju protiv reprezentacije

"Moje izlaganje ne odnosi se na novinare, već na one koji pišu nebuloze. Nije u redu da se pišu takve neistine, želim samo da se zaštitim. To ne može da se radi, mi to ne dozvoljavamo."

Dušan o podršci navijača:

"Osećamo podršku naroda. Oseća se u vazduhu da veruju u nas. Znali smo da će nam utakmica sa Švajcarskom odlučivati. Živimo za ovaj momenat i jedva čekamo da utakmica počne. Sa Švajcarskom ćemo igrati preko našeg makimuma. Uveravam vas da ćemo pružiti više nego što možemo. Provokacije nas ne zanimaju, ovde smo iz čiste sportske priče".

O povredi:

- Dobro sam, oporavam se. Igraću i sa jednom nogom. Tu sam za Srbiju uvek.

Kostić o meču sa Švajcarcima

"Znači nam podrška naših navijača, porodica mi šalje sve što se dešava. Očekuje nas teška utakmica, znamo da je Švajcarskoj jača odbrana, kompaktna su ekipa, imali smo sreće išli su nam drugi rezultati na ruku. Nadam se da ćemo sada biti pravi, da ćemo pobediti i proći dalje", ističe Kostić.

Kostić o izmišljotinama!

"Nisam čitao, ali sam načuo o čemu se radi. U poslednjih godinu dana napredujemo, dobro ajde atmosfera, ali je moralo ovo da se pojavi. Stvarno smo svi zajedno, družimo se, sve ovo nas nije poremetilo", kaže Filip.

Nisam igrao u dogovoru sa trenerom!

"Sada bih se vratio na fudbal. Osećam se dobro, spremno, nadam se da ću igrati, ali Mister odlučuje. Nisam igrao na prve dve utakmice u dogovoru sa Misterom, došao sam povređen, sada se osećam bolje i pomoći ću ekipi u petak", rekao je Dušan.

