KOMENTATOR IZGOVORIO "ZABRANJENO IME" Dobio OTKAZ nakon prenosa utakmice na Mundijalu! Na poluvremenu mu javili da je ZAVRŠIO

Komentator turske televizije "TRT" Alper Bakircilil dobio je otkaz jer je u prenosu utakmice Kanada - Maroko spomenuo legendarnog fudbalera Hakana Šukura.

Turski komentator je podsetio gledaoce da je Hakan Šukur strelac najbržeg gola u istoriji Mundijala i zbog toga je momentalno izgubio posao.

Već na poluvremenu Alpera je zamenio drugi komentator, a kasnije je i sam Bakircilil otkrio da je dobio otkaz.

"Dobio sam otkaz na TET-u, gde sam godinama ponosno radio, nakon događaja koji se odigrao danas", napisao je na Tviteru.

Alper nikako nije smeo da spomene ime velikog neprijatelja turskog režima.

Hakan Šukur je apsolutna legenda Galatasaraja i turske reprezentacije, za koju je odigrao 112 utakmica i postigao 51 gol. I zaista, postigao je nabrži gol na Mundijalu 2002. godine, kada je zatresao mrežu protivnika u 11. sekundi. Vodio je tursku do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu, ali o tome više ne sme da se priča, jer se zamerio predsedniku Erdoganu.

Nakon što je završio karijeru ušao je u politiku 2011. godine i to mu se obio o glavu. Bio je član Erdoganove stranke, međutim, dve godine kasnije je napustio stranku i postao veliki neprijatelj najmoćnijeg čoveka u Turskoj.

Turske vlasti povezivale su ga sa Gulenom, čovekom koga je Erdogan optužio sa krvavi pokušaj državnog udara 2016. godine.

Šukur je bio prinuđen da sa porodicom napusti Tursku i pobegne u Sjedinjene Američke Države, kako ne bi završio iza rešetaka.

Otišao je u Kaliforniju i da bi preživeo počeo je da radi stvari za koje nikada nije ni sanjao da će morati. Radio je u restoranu i taksirao da bi preživeo.

"Moja situacija je veoma teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj", otkrio je svojevremeno Šukur u jednom intervjuu.

"Zamolio me da uđem u njegovu partiju jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam delio iste ideje kao on", objasnio je Šukur, pa dodao:

"Sve su mi uzeli. Porodicu su mi protjerali, oca uhapsili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokratiju sada plaćaju cijenu. Za turske fudbalere je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontroliše", rekao je legendarni fudbaler.

Izbrisan iz istorije Fudbalski savez Turske uklonio je sve dokumente i materijale koji su u vezi sa Hakanom Šukurom. Uklonjene su sve fotografije Šukura iz kompleksa nacionalnog tima, muzeja gde su izložene fotke svih reprezentativaca, a Galatasaraj je precrtao svoju legendu.

