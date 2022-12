HRVAT JE SMEŠAN, IZGLEDAO JE KAO KOMPLETNI IDIOT: Legende engleskog fudbala UNIŠTILE reprezentativca Hrvatske! (VIDEO)

Bivši reprezentativci Engleske, a sada stručni konsultanti BBC-a, Alan Širer i Rio Ferdinand, žestoko su iskritikovali reprezentativca Hrvatske Marka Livaju.

Hrvatska je posle boljeg izvođenja penala savladala Japan i izborila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Kataru.

Golman Dinamo Zagreba Dominik Livaković odbranio je tri penala Japancima - neuspešni su bili Minamino, Mitoma i Jošida. S druge strane, jedini neprecizan bio je napadač Marko Livaja.

Iako njegov promašaj nije uticao na konačan rezultat, Livaja se našao na žestokom udaru zbog načina na koji je izveo udarac sa bele tačke.

"Bio je previše opušten, jako se ležerno zaleteo. To je bilo smešno. Ne možeš da se zaletiš kao Livaja, moraš pogoditi ili ćeš izgledati kao kompletni idiot. I Levandovski je to uradio pre neki dan, to je čudno. Ne možeš da imaš dovoljno snage ako se tako zaletiš", rekao je Rio Ferdinand.

Širer, koji je bio poznat po izvođenju jedanaesteraca, objasnio je kako se izvodi penal.

"Uzmeš loptu, izabereš gde ćeš da pucaš, zatrčiš se odlučno i šutneš je najjače što možeš. Upravo to je napravio Pašalić, koji je pogodio iz odlučujućeg penala. Uzeo je agresivniji zalet, odabrao je mesto i pogodio. Nije to lako na ovom nivou, ali on je pokazao kako se to radi", poručio je Širer.

Kurir sport