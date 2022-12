BRAZIL ĆE VIDETI PRAVU HRVATSKU! Kovačić: Pokazali smo karakter i moć, možemo još bolje

Hrvatski fudbaler Mateo Kovačić rekao je danas da je ta reprezentacija pokazala "karakter i moć", ali da moraju da budu još bolji, uoči četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv Brazila.

"Ova ekipa je pokazala karakter i moć, zadovoljni smo izdanjima, ali možemo još bolje. Naši rezultati pokazuju da smo dobra ekipa. Uvek smo imali talenat, sada pokazujemo i moć, zajedništvo, ponos igranja za hrvatski dres. Izgubili smo samo jednu utakmicu nakon Evropskog prvenstva, treba tako da nastavimo i da budemo još bolji", rekao je Kovačić na konferenciji za novinare, prenela je Hina.

Fudbaleri Hrvatske i Brazila igraće u petak na stadionu Edukejšn siti utakmicu četvrtfinala Svetskog prvenstva u Kataru.

Vezni fudbaler Čelsija je dodao da je Brazil jedan od favorita za osvajanje titule u Kataru.

"Brazil je uvek favorit, ali ovde ima i drugih vrhunskih ekipa, ima još favorita", rekao je 28-godišnji fudbaler.

Kovačić je ocenio da su hrvatski igrači u dobroj fizičkoj kondiciji i dodao kako je navikao na teške utakmice u Premijer ligi.

"Moramo da pokažemo tehničke kvalitete, ali i fizičke, trebaće nam to pre Brazila. Neće biti lako, imamo još dva dana, verujem kako ćemo u petak videti pravu Hrvatsku", istakao je on.

On je dodao da bi utakmica protiv Francuske u Parizu u Ligi nacija, koju je Hrvatska dobila sa 1:0, trebala da bude primer za meč sa Brazilom.

"Utakmica je bila dobra sa naše strane, bili smo dobri u posedu, bili smo agresivni, to treba pokazati. Treba da držimo loptu, a ne da se povučemo. Rani gol uvek pomaže. No lako je to reći", rekao je Kovačić, koji se na konferenciji pojavio sa masnicom na licu posle nezgode u teretani.

Četvrtfinalni meč Svetskog prvenstva izmedju Hrvatske i Brazila igra se u petak od 16.00.

