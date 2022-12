NE SME DA NAM SE DESI ŠTO I SRBIJI! Selektor Hrvatske najavio četvrtfinale SP PRIČOM O ORLOVIMA: Odličnih sat vremena, a onda...

Selektor reprezentacije Hrvatske, Zlatko Dalić, upotrebio je Srbiju kao primer pred utakmicu četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Hrvatska je prošla grupu u kojoj je igrala Marokom, Belgijom i Kanadom, zatim je nakon jedanaesteraca u osmini finala izbacila Japan, a za mesto plasman među četiri najbolja tima igraće protiv Brazila u petak od 16 časova.

Na konferenciji za medije dan uoči utakmice Dalić je dobio pitanje da li je zajedno sa stručnim štabom pratio utakmicu Brazila i pobedu protiv Srbije rezultatom 2:0 u prvom kolu grupne faze.

"Gledali smo Srbiju protiv Brazila. Srbija je igrala sat vremena odlično, ali onda su igrači postali nervozni. Nakon gola se Brazil razigrao, a Srbija pala. Mi ne smemo da upadnemo u tu nervozu. Moramo da budemo disciplinovani i da čekamo priliku", rekao je Dalić.

foto: Dado Đilas

Osvrnuo se selektor komšija i na ples brazilskih fudbalera nakon svakog postignutog gola.

"Imaju svoj način veselja i zabave, tu pokazuju tim, zajedništvo, narav i karakter i to je njihovo pravo. Da li je to poštovanje prema protivniku ili ne, nebitno je. Ne bih voleo da moja ekipa tako slavi, ali to je karakter, nacija, takvi su kakvi jesu i to je lepo.

foto: Profimedia

Između ostalog, uporedio je utakmicu protiv jednog od glavnih favorita za osvajanje Mundijala sa finalom iz 2018. godine, kada je u Moskvi Hrvatska izgubila od Francuske.

- Ovo će biti za nas utakmica kao finale u Rusiji. Mislim da je Hrvatska jedina manja država koja je nakon uspeha na jednom Svetskom prvenstvu ponovila uspeh na drugom. Nećemo na tome da stanemo, želimo da idemo dalje - poručio je Dalić.

Kurir sport