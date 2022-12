ODREKLI GA SE, A SAD IM JE NAJBOLJI IGRAČ NA MUNDIJALU! Zbog podrške Đokoviću i Rusije, Hrvati NISU HTELI Lovrena u reprezentaciji

Stav navijača reprezentacije Hrvatske i generalno javnosti u toj zemlji, prilično je podeljen kada je u pitanju status Dejana Lovrena, iskusnog defanzivca koji je, posle maestralnog golmana, najbolje ocenjeni Hrvat na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Hrvatska je pravi hit na drugom Mundijalu zaredom, pa čak iako ne ponovi uspeh iz 2018. godine, fudbaleri koji predstavljaju "Vatrene" zaslužili su da se o njima priča.

Dominik Livaković je, na primer, ime i prezime za koje se sada zna širom sveta.

Dvadesetsedmogodišnji golman Dinamo Zagreba je najbolji pojedinac ekipe Zlatka Dalića, a svojim fantastičnim odbranama je odigrao ključnu ulogu na putu ka polufinalu.

Najpre je u osmini finala Japancima odbranio tri penala i tako dobro osvetlio put saigračima kojim su oni prošli i obezbedili mesto među osam najboljih timova.

Sjajni golman Hrvatske foto: EPA/Georgi Licovski

Tamo je Hrvate sačekao Brazil, glavni favorit za titulu, a iako svi ljubitelji fudbala znaju šta od Hrvatske može da se očekuje, malo ko je verovao da će doći do iznenađenja i novog velikog uspeha. Ali...

Šok u poslednjem minutu prvog produžetka i pogodak Nejmara, zatim izjednačenje golom Bruna Petkovića u 117. minutu i odlazak u novu penal seriju.

Nakon što je tokom više od 120 minuta igre imao 11 odbrana, sprečio je i pogodak Rodriga sa bele tačke, a njegovi saigrači su kasnije bili precizni za drugo uzastopno polufinale na Mundijalu.

Livaković je najbolje ocenjen pojedinac Hrvatske u dosadašnjem toku turnira sa ocenom 7,68 na specijalizovanom sajtu "sofascore.com", koji svoje ocene određuje na osnovu brojnih naprednih zvaničnih statistika sa Svetskog prvenstva.

Odmah nakon golmana na listi najbolje ocenjenih fudbalera, sa ocenom 7,43 nalazi se i najbolji igrać (u polju, neračunajući golmana) Hrvatske, Dejan Lovren, fudbaler kojeg su se navijači "odrekli" u aprilu ove godine.

foto: Printscreen

Zbog ličnih stavova koji su u Hrvatskoj prihvaćeni kao kontroverzni, Lovren je ove godine često bio na udaru medija i javnosti u zemlji sa kojom je 2018. godine postao vicešampion sveta.

Našim komšijama je najviše zasmetala činjenica da defanzivac nije želeo da promeni klub i napusti Zenit i Rusiju kada je počeo rat u Ukrajini, a zamerano mu je i što je javno pružao podršku Novaku Đokoviću na startu 2022. godine kada je srpski teniser prolazio kroz probleme u Australiji.

- To nije samo po sebi toliko sporno, on i saigrači nisu pokrenuli invaziju na Ukrajinu, niti je vode, on i oni igraju fudbal. Ali, Lovren je poznat po tome što ima mišljenje o mnogim osetljivim temama, a ove se u više od mesec dana nije dotakao, iako je ozbiljnija i njemu bliža nego brojne druge kojima je "zabavljao" pratioce po društvenim mrežama. Početkom godine bio je oštar prema Australiji zbog odnosa prema Novaku Đokoviću i pritom nije birao reči, a pre nekoliko dana se pridružio akciji "bojkotujmo Dizni" zbog najave o povećanju LGBTQ tema u sadržajima za decu. Kad je reč o hiljadama mrtvih i sravnjenim gradovima u komšiluku, nikakvog mišljenja ili stava nema. Njegov Zenit trenutno je prvi s tri boda ispred moskovskog Dinama, ali ruskim su klubovima zabranjeni nastupi u svim evropskim takmičenjima pa će biti zanimljivo videti hoće li Lovren zadržati mesto u reprezentaciji ako zabrana ostane i u idućoj sezoni - navedeno je u tekstu na sajtu hrvatskog "Večernjеg lista", 4. aprila 2022. godine.

Istog dana, Lovrenov lik, ispred ruske zastave pojavio se na hrvatskom portalu "Indeks", uz naslov "Da li za Hrvatsku trebaju da igraju igrači koji su ostali u Rusiji?".

Lovren u duelu sa Nejmarom foto: EPA/Neil Hall

Anketa je i dalje aktivna, a nakon 44.000 glasova, 57 odsto onih koji su učestvovali u njoj smatra da Lovren i ostali hrvatski fudbaleri koji nisu odlučili da napuste ruske klubove na početku sukoba u Ukrajini, ne bi trebalo da igraju za reprezentaciju.

Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Argentine, a Lovren će, svidelo se to nekima ili ne, još jednom činiti štoperski par sa fantastičnim Joškom Gvardiolom u pokušaju da posle Nejmara "padne" i Leo Mesi.

Kurir sport