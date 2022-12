IGRAO SA MARADONOM, OSVOJIO MUNDIJAL, A SADA ODBIO DA GLEDA MESIJA U FINALU: Argentina u šoku posle poteza čuvenog fudbalera!

Nesvakidašnja priča stiže nam iz Argentine. Jedan od najboljih fudbalera "gaučosa", osvajač Svetskog prvenstva 1978. godine Hose Danijel Valensija odbio da dođe na finale Mundijala u Kataru!

Poziv koji bi svaki ljubitelj fudbala sa velikom radošću prihvatio, odmah spakovao kofere i odleteo u Dohu, ovaj slavni Argentinac je jednostavo - odbio.

"Moj sin ne može da shvati zašto sam odbio FIFA poziv da gledam finale, ali ja sam takav. 1978. nisam ni dirao pehar koji smo osvojili, a medalju su mi kasnije dali jer sam hteo prvo da grlim majku. Nisam pristao da igram ni za Real Madrid jer nisam hteo da odem iz Kordobe, porodica mi je bila najvažnija", rekao je Valensija, inače nekadašnji saigrač Dijega Armanda Maradone, a preneli tamošnji mediji.

Hose Danijel Valensija šokirao celu argentinu foto: Printskrin/Instagram

On je od 1975. do 1972. godine odigrao 41 meč za Argentinu, ali sada mu je draže da finale gleda u svojoj Kordobi u krugu porodice.

"Moj sin je iz druge generacije, ne razume me, ali ja sam već osvojio Svjetsko prvenstvo, već sam puno putovao i sada želim da gledam finale sa njim, sa suprugom i drugom decom. Ako budemo prvaci, želim da se zagrlim s njima. Prioritet mi je porodica, oduvek je tako", rekao je popularni "El Rana".

Njegov sin Danijel Valensija Junior nije ni krio da je šokiran potezom svog oca.

"Jutros je tata dobio pozivnicu od FIFA. Ja sam šokiran, skoro sam spakovao njegovu torbu i odveo ga na aerodrom. Ali on ne želi da ide. On je drugačiji tip. Njegov je odgovor bio da ceni poziv, ali da nije mogao da prisustvuje jer je imao obaveze. Ne mogu da opišem svoju ljutnju, to je mesto na kojem svi želimo da budemo", rekao je nasletnik slavnog fudbalera.

(Kurir sport)