ŠILJILI SU PROTIV HRVATA, DA SE NE FOLIRAMO! Rade Bogdanović ispalio novi BISER u programu uživo: Što oni sede tamo?

Bivši fudbaler, a sada stručni konsultant na RTS-u, Rade Bogdanović, u svom prepoznatiljivom stilu komentarisao je suđenje na utakmici za treće mesto između Hrvatske i Maroka.

Rade svakodnevno bez dlake na jeziku analizira dešavanja na Mundijalu u Kataru. Poznat je po tome da se nikada ne libi da kaže ono što mu je na umu, otvoreno, bez ikakvog uvijanja, pa njegove izjave često privuku ogromnu pažnju javnosti.

Nakon meča za treće mesto u kom je Hrvatska savladala Maroko rezultatom 2:1, Rade je zbog jednog nedosuđenog penala žestoko opleo po sudijama.

Naime, pri vođstvu Hrvata 2:1 arbitar iz Katara Abdulrahman Ibrahim nije dosudio penal za Hrvatsku nakon starta Ambrabata nad Gvardiolom u kaznenom prostoru Maroka.

Stručni konsultant "RTS" Dejan Nedić ukazao je da je napravljena očigledna greška.

"Tek kad smo vraćali snimak videli smo trzaj, ali to se u prenosu nije videlo. To je gotovo, to je morao da svira, to je jasna greška", rekao je Nedić.

Očigledan propust sudije izbacio je Bogdanovića iz takta.

"Profesore, VAR je fenomenalna stvar ali ljudski faktor uvek odlučuje o svemu. Zašiljili su protiv Hrvata i stavili sudiju iz Katara da "šilji" za njih, šta da se foliramo. Da su hteli pravdu, pravog sudiju bi doveli. Ako ovo nije penal, ja stvarno ne znam šta oni sede u VAR-u?" ljutito je dobacio čuveni fudbaler.

Kurir sport