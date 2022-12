DIJEGO NAS JE BODRIO SA NEBA! Mesi dirnuo navijače EMOTIVNOM objavom na Instagramu! (VIDEO)

Najbolji fudbaler Argentine Lionel Mesi objavio je izuzetno emotivnu poruku na svom Instagram profilu.

Posle 36 godina čekanja Argentina se konačno popela na svetski tron, pošto je u spektakularnom finalu savladala Francusku posle boljeg izvođenja penala.

Posle nezapamćenog dočeka u Buenos Aajresu, na kom je više od četiri miliona ljudi pozdravilo šampione planete, Mesi je objavio emotivnu poruku u kojoj je opisao kako je izgledao put do trofeja koji su Argentinci sanjali decenijama.

"Od Grandolija do Svetskog kupa u Kataru trebalo je da prođe 30 godina. Skoro je tri decenije kako mi lopta daje razlog za radost, ali i za tugu. Oduvek sam imao san da postanem šampion sveta i nisam želeo da prestanem da pokušavam, iako sam znao da neću prestati. Ovaj Svetski kup je i za sve one prethodnike koji nisu uspeli da ga osvoje, poput onog 2014. u Brazilu, kog su zaslužili zbog toga kako su se borili do samog kraja, radili su naporno i želeli sve to kao i ja. Zaslužili smo trofej i pored tako burnog kraja, piše Mesi.

Kapiten Gaučosa veliki uspeh posvetio je i legendarnom Dijegu Maradoni.

"Ovo je i za Dijega koji nas je bodrio sa neba. I za sve one koji su proveli vreme gledajući nacionalni tim ne toliko zbog rezultata, već zbog želje koju izražavamo, čak i kada stvari nisu išle kako smo hteli. I naravno, ovo je i za sve one iz ove divne grupe i iz stručnog tima, kao i sve one ljude uz reprezentaciju, koji su anonimni, ali koji danonoćno rade da nam sve olakšaju", ističe Mesi.

Na kraju dirljive poruke slavni as je poručio:

"Mnogo puta neuspeh je deo putovanja i učenja, bez razočaranja nemoguće je doći do uspeha. Hvala vam svima od srca. Napred Argentina".

Kurir sport