MARTINEZ SE "IZVINJENJEM" JOŠ VIŠE UKOPAO?! Bivši igrač Partizana: Pokušava da se izvadi, ali za takvo ponašanje NEMA OPRAVDANJA!

Golman Argentine Emilijano Martinez dobio je zlatnu rukavicu, nagradu za najboljeg golmana turnira. Sjajnim odbranama tokom celog prvenstva, apsolutno je to zaslužio iako je nagradu proslavio na prilično primitivan način. Svoje fudbalske domete dokazali su Lionel Mesi i Kilijan MBape uz nekoliko novih mladih imena, ali prema mišljenju mnogih, ovaj Mundijal na poseban način obeležili su golmani. Igru fudbalera, odbranu golmana, ali i neprimereno ponašanje pojedinih na terenu, komentarisao je za Kurir TV Goran Pandurović, bivši golman Partizana, koji se uključio u emisiju putem Vajbera.

Najpre je prokomentarisao problematično ponašanje Martineza.

- Jednom vrhunskom sportisti ne priliči takav gest. On jeste zaslužio tu nagradu, ali je totalno neprimereno da on može takve stvari da radi. Svaki vhunski sportista treba da vodi računa o ponašanju ne samo na terenu nego i van terena. Ja očekujem da dođe do nekog vida izvinjenja - rekao je Pandurović.

Nakon što je voditeljka počitala zvanično "izvinjenje" Martineza, Pandurović je prokomentarisao da on time više pokušava da opravda svoj nedoličan postupak.

- On pokušava da izvadi situaciju, ali da se razumemo, jedan vrhunski sportista treba da bude i vrhunski individualac koji će uspeti da iskontroliše svoje emocije.

- On kaže da je to uradio jer su mu Francuzu zviždali, ali ako ste na tako visokom nivou i na prvenstvu gde na gotovo svakoj utakmici imate zvižduke, to ipak ne sme da se desi. Osuđujem to, ali s druge strane dao je veliki doprinos i pečat svojoj reprezentaciji - ocenio je Pandurović.

Najveći utisak na bivšeg golmana Partizana ostavio je golman reprezentacije Maroka.

- Golman je mnogo specifično mesto u ekipi. Nekome se sviđa ovaj nekome onaj. U svakom slučaju marokansi golman je pokazao jedan veliki respekt prema svima i on je kada se kompletno sve sabere na mene on ostavio najači utisak - kaže Pandurović i dodaj da nije pristalica golmanskih "trikova" u cilju zbunjivanja igrača.

- Nisam bio pobornik toga nikada. To je za mene neka vrsta podcenjivanja protivnika. Martinez je sigurno imao neki svoj ritual tog tipa, ali bez obzira na to, da nema kvaliteta to mu ne bi pomoglo - tvrdi Pandurović.

