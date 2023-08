POTVRĐENO PISANJE KURIRA: Sjajne vesti iz Manile, Avramović i Petrušev spremni za nastavak Mundobasketa

Srpski košarkaš Aleksa Avramović odradio je trening reprezentacije Srbije u utorak pred meč sa Južnim Sudanom u sredu.

Avramović se povredio u ponedeljak protiv Portorika, pa su ovo ohrabrujuće vesti.

Takođe i Filip Petrušev koji je propustio meč protiv Portorika nakon lakše povrede odradio je trening i očekuje se da zaigra protiv afričkog tima.

"Dobro su, mislim da će igrati obojica. Filip je već prošao preglede, nadamo se da će sve biti kako treba. To su tipične povrede, košarkaške. Da je juče bila utakmica koja odlučuje prvenstvo ili sudbinu, a isto će biti i sutra. Svaki dan se nešto dešava. Neko nekad ima stomačne probleme, to se dešava i dešavalo i ranije. Tako da svaki dan se nešto dešava. Nije bilo utakmice kada medicinski staf nije radio", rekao je Pešić dan pred meč sa Južnim Sudanom

foto: Starsport©

Na taj način je selektor Svetislav Pešić potvrdio pisanje Kurira, pa ćemo u nastavku Mundobasketa gledati sjajnog plejmejkera Aleksu Avramovića.

Srbija sa afričkom selekcijom igra u sredu od 10 časova. "Imamo tešku utakmicu, svaka je teška, to se može videti po rezultatima na SP, već su počela iznenađenja. Mi smo favoriti, to ne sakrivamo. Ozbiljna su ekipa, jedna od retkih ekipa koja igra sa puno atletike, trčanja, agresivna u odbrani, skoku, raspoložena posle jučerašnje pobede, videli ste kako je uspela da savlada Kinu. Tako da ne postoji nijedan protivnik koga ne respektujemo, znamo da smo mi ovde došli da od utakmice do utakmice poboljšamo igru. Mi još treba da igramo. Svaka utakmica je za nas kao plej-of utakmica. Znamo sa kim igramo, imamo samo jedan trening. Sutra nemamo trening, odmorite se i spavajte sutra".

Podsetimo, jučerašnja pobeda "Orlova" ostala je u senci povrede Alekse Avramovića, koji je u jednom momentu nezgodno pao i tom prilikom uganuo zglob.

Morao je zbog toga plejmejker Partizana da napusti parket, a na njegovom licu viđena je bolna grimasa koja je zabrinula celu naciju.

Kurir sport