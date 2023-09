SELEKTOR SLOVENIJE PRED KANADU: Svi jako želimo polufinale sa Srbijom!

Košarkaši Slovenije i Kanade sastaju se u četvrtfinalu Mundobasketa u sredu od 14.40 časova po srpskom vremenu.

Ovaj meč itekako je značajan i za Srbiju jer će pobednik ovog duela biti rival Orlovima u polufinalu.

Ukoliko to bude Kanada Srbija će izboriti direktan plasman na Olimpijske igre.

Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić govorio je o predstojećem meču.

"Ostvarili smo primarni cilj. Stigli smo među osam najboljih selekcija planete, iza sebe smo ostavili dosta teških i zahtevnih utakmica, poraz od Nemačke. Imali smo vremena da se spremimo za Kanadu i verujem da ćemo to pokazati na parketu" počeo je Sekulić, pa nastavio:

"Jako bih voleo, kao i svi u državnom timu da stignemo do pobede, polufinala i duela sa selekcijom Srbije. Moram da naglasim da je naša prednost u duelu koji sledi, činjenica da je uloga favorita u rukama Kanađana, koji su sa trona skinuli Španiju.

Slovenci su spremni za veliki duel.

"Mi smo spremni na borbu od prvog do poslednjeg sekunda, znamo odakle preti opasnost, znamo šta moramo da neutrališemo, ali to neće biti lako, jer Kanada igra na izuzetno visokom nivou ii ma sjajan tim. Međutim, verujem u ekipu sa kojom radim, verujem da smo kadri da odigramo vrhunski u oba smera, jer je to osnovni preduslov da stignemo do cilja, a to je polufinale i duel sa Srbijom", zaključio je Sekulić.

Kurir sport