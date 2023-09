FRUSTRIRANI POCEKO POTKAČIO SRBIJU: Nismo zaslužili da igramo sa Amerikancima!

Košarkaši Italije potpuno su od deklasirani od SAD u u četvrtfinalu Mundobasketa rezultatom 63:100.

Poraz Amerikanaca od Litvanije potpunio im je poremetio planove i doneo SAD za rivala u četvrtfinalu iako su Azuri bili prvi u grupi.

."Svi su mislili da nemamo šanse da pobedimo, ali ima jedna životinja koja ne leti, a ipak pokušava to da uradi. Mi smo došli ovde, među osam najboljih na svetu. Reakcija Melija za mene je sve. Nemojte me pitati o tome, znate sa kakvim igračima, ljudima radim… To sam pokazao na turniru. Ne možemo da letimo, ali smo pokušali. I uspeli. To nešto govori. Nisu zaslužili da igraju protiv SAD, jer smo bili prvi u grupi. Moji igrači su bili prvi. To je sport. Pre utakmice, a sada još više, sada ih toliko poštujem", rekao je trener Italije Đanmarko Poceko.

Kurir sport