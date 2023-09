SELEKTOR AMERIKE ODUŠEVLJEN SRBIJOM: Čuo sam da su bili briljantni

Košarkaši SAD u velikom stilu plasirali su se u polufinale Mundobasketa proto demoliravši Italiju rezultatom 100:63

Stiv Ker, selektor Sjedinjenih Američkih Država bio je prezadovoljan posle meča

"Naši momci su sjajno odigrali odbranu, bilo je mnogo pritiska i ovo je naša najbolja defanzivna utakmica od početka prvenstva i trebaće nam još dva takva meča da osvojimo turnir. Izgubili smo prošli meč i uvek želite da odgovorite na poraz takmičarski. Kada igrate sa takvom energijom i kada tako delite lopte to je infetivno i postane zabavno. Onda je tim najbitniji i to je najbolja moguća moguća košarka. Već pet nedelja zajedno putujemo i imamo još pet dana ovog putovanja. Konj je sve brži u galopu kada je blizu štale i to su sada naši momci. Momci znaju šta sledi i siguran sam da će biti još bolji u narednim mečevima", objasnio je Stiv Ker nakon te pobede.

FIBA i NBA košarka se prilično razlikuju, a evo šta Stiv Ker kaže o tome: "Jako poštujemo FIBA košarku i nešto što moramo kao američki treneri da uradimo je da naučimo naše momke da je FIBA drugačija od NBA. Prvo moramo da poštujemo te razlike i da naučimo momke pravila koja ovde postoje

Ker je pohvalio reprezentaciju Srbije.

"Litvanija je bila sjajna, a iako nisam gledao utakmicu čuo sam da je Srbija bila briljantna protiv Litvanije i to poštujemo. U Srbiji postoji sjajna košarka, kao i u celoj bivšoj Jugoslaviji, Hrvatskoj... Dugo, dugo se tamo igra sjajna košarka i mi poštujemo. To nam govori da ovde ima još sjajnih timova na turniru"

Kurir sport