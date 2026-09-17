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Od najnovijeg
16:09

1. set - 10:9

Belgijanci pružaju snažan otpor, dišu za vratom našem timu sve vreme.

16:04

1. set - 6:3

Srbija uvećava prednost, pa selektor Belgije traži tajm-aut.

16:03

1. set - 5:3

Prvi poen iz bloka.

16:03

1. set - 4:3

Marinović rešava komplikovanu situaciju u korist našeg tima.

16:01

1. set - 2:2

Greši Srbija, ali greši i Belgija na startu meča. Poene iz grešaka osvojile obe strane.

16:00

Meč je počeo!

15:48

Ko je Veljko Mašulović?

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Veljko Mašulović

15:47

Da, dobro ste pročitali...

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Odbojkaška reprezentacija Srbije

15:47

Kako izgleda tabela?

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Odbojkaši Srbije

15:47

Ko prenosi meč?

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Srbija - Holandija