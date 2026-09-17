Srbija - Belgija 10:9
Ostali sportovi
SRBIJA - BELGIJA: Žestoka borba od samog starta!
Odbojkaši Srbije sastaju se sa Belgijom u utakmici 5. kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Tampereu.
Srbija je u dramatičnom meču nakon još jednog velikog preokreta savladala Dansku sa 3:2 i tako zabeležila i treću pobedu na Evropskom prvenstvu.
Odbojkaši su sa sedam bodova obezbedili plasman u osminu finala Evropskog prvenstva i sa Belgijom će se u direktnom obračunu boriti za drugo mesto u grupi.
Uživo
16:01
1. set - 2:2
Greši Srbija, ali greši i Belgija na startu meča. Poene iz grešaka osvojile obe strane.
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