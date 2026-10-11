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Početak 8. kola Super lige Srbije u šahu otvorili su povlačenjem prvog poteza predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i predsednik Skupštine ŠSS Boban Nikolić, nakon čega je glavni sudija Petar Katanić označio početak partija.

1/8 Vidi galeriju Prvenstvo Srbije u šahu Foto: Šahovski Savez Srbije

Kod dama vrlo neizvesne borbe, DŠK Osnovac pobedom protiv Zlatara obezbedio je opstanak u ligi, dok se OŠK Paraćin nerešenim rezultatom protiv Rudara udaljio od borbe za prvo mesto. Pobedama Sirmium i Čast i slava nastavili su trku za titulu.

U open konkurenciji Kostolac je pobedom protiv Partizana u vrlo neizvesnom meču obezbedio opstanak, dok je derbi kola Radnik-Požega završio 3:3 i porazom Zvezde od Jelice PEP u vrhu se napravila velika gužva, te pola lige konkuriše za titulu prvaka države.

Do kraja nas očekuju još 3 kola i vrlo neizvesne borbe kako za titulu, tako i borba za opstanak u ligi.