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Sedeća odbojka, golbal i košarka u kolicima približiće čukaričkim osnovcima sport iz ugla njihovih vršnjaka sa invaliditetom. Uz sportske poligone i radionice u učionicama, deca će imati priliku da uče o preprekama sa kojima se drugi susreću i o tome kako mogu da im budu podrška.

Ove aktivnosti planirane su u okviru programa „Radujmo se zajedno“, kroz saradnju Sektora za sport Gradske opštine Čukarica i Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda. Namera je da programom budu obuhvaćene sve osnovne škole na teritoriji opštine. Planirano je da tim Saveza, u dogovoru sa školama, posećuje osnovce i sprovodi radionice „Snađi se u mojoj koži“.

1/4 Vidi galeriju "Radujmo se zajedno": Kroz igru i radionice "Snađi se u mojoj koži" do boljeg razumevanja i drugarstva Foto: Privatna arhiva

O pokretanju saradnje i planiranim aktivnostima razgovarali su Đorđe Bulić, član Veća GO Čukarica zadužen za sport, Nemanja Radović, generalni sekretar Saveza, i Jelena Radivojević, stručna saradnica Saveza.

- Ovim projektom kod dece bez invaliditeta podstičemo empatiju prema osobama sa invaliditetom. One od nas ne traže sažaljenje, već razumevanje i pomoć u prevazilaženju svakodnevnih prepreka - istakao je Bulić.

Radović je objasnio kako sportske aktivnosti mogu da pomognu deci da se bolje međusobno razumeju.

- Cilj je da deca kroz sportske poligone isprobaju različite aktivnosti i osete deo izazova sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u sportu i svakodnevnom životu. Posebno sam ponosan što pokrećemo ovu saradnju. Važno nam je da se nijedno dete sa invaliditetom ne oseća odbačeno i da svako bude uključeno u igru i druženje, prihvaćeno kao ravnopravan drug, u školi i van nje - rekao je Radović.

Sektor za sport i Savez sarađivaće sa školama, nastavnicima i roditeljima tokom pripreme i sprovođenja aktivnosti. Cilj je da poštovanje i solidarnost zažive u svakodnevnim odnosima među učenicima i da razlike nikada ne budu razlog za isključivanje iz igre i druženja.

- Svi jednako vredimo. Svako dete ima jednako pravo na igru, drugarstvo, poštovanje i priliku da pokaže šta ume - poručio je Bulić.

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