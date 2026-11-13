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Nastavlja se osipanje RK Partizan, jer su kolektiv posle celokupne uprave, trenera Raula Gonzalesa i beka Miloša Kosa odlučila da napuste još dvojica igrača.

Partizan je ostao bez dva desna beka, pošto su sidro digli Sergej Ivanov i Nikola Crnoglavac.

Nikola Crnoglavac u dresu RK Partizan Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2026 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Tako je RK Partizan ostao bez levorukih igrača, pa će biti vrlo teško da odgovori na izazove koji ga čekaju tokom sezone. Veliko je pitanje šta će biti i sa ostalim rukometašima, pre svega strancima Vladislavom Kulešom, Joavom Lumbrosom, Migelom Sančezom Migaljonom, Bekirom Čordalijom i Tobijasom Vagnerom. Prema informacijama iz Humske, samo je Španac Migaljon ostao pri stavu da igrao, iako je za medije iz svoje zemlje izjavio da im je u klubu rečeno, da im ne mogu garantovati plate i da mogu da potraže novu sredinu.

RK Partizan na zvaničnim stranicama oprostio se od Rusa Sergeja Ivanova koji je prešao u beloruski Meškov Brest, dok je Nikola Crnoglavac blizu potpisa dvogodišnjeg ugovora za grčki AEK. Ostaje nerazjašnjen status Aljoše Damjanovića kojeg želi Vardar iz Skoplja. A, tu je i još nekoliko srpskih rukometaša koji bi mogli da napuste klub.

1/8 Vidi galeriju RK Partizan Foto: RK Partizan

Kao što je poznato, promenom vlasti u Srbiji, RK Partizan doživeo je apsolutni krah i finansijski brodolom. Nije tajna da je RK Partizan bio državni projekat, klub u koji je uloženo najviše novca. Prema nezvaničnim informacijama budžet RK Partizan za ovu sezonu bio je 2.500.000 evra, što je ogroman novac u ovom sportu.

Nakon što je vladajuća stranka u Srbiji izgubila izbore, svega desetak dana posle toga, prvi čovek RK Partizan Miljan Žugić podneo je ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora, a isto su učinili i Dane Šijan, potpredsednik i član rukovodstva, Momčilo Mandić član Upravnog odbora i Zoran Anđelković član Upravnog odbora. Vladimir Mandić, koji je bio glavni finansijer i jedna od najuticajnijih osoba u projektu, takođe se povukao iz kluba.