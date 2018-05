MAKSIMALNI KRAGUJEVČANI: Veprovi pregazili Zmajeve

Napad Kragujevčana, predvođen kvoterbekom Daltonom Oliverom, funkcionisao je sjajno i na kraju zasluženo stigao do brojke 50, priredivši reviju tačdaunova svojim navijačima. Oliver je bacio četiri pasa za tačdaun i to ka različitim hvatačima. Raspoložen je bio i drugi Amerikanac u redovima Veprova, trkač Džošua Kezada, koji se protivničke end zone domogao tri puta.

Gosti su poveli u prvom napadu, pasom Džordža Bovena ka Nemanji Čkonjeviću, ali je to bilo njihovo jedino vođstvo na utakmici (7:0). Odmah zatim Kezada je preokrenuo rezultat, najpre trčanjem, a zatim i hvatanjem i dugačkim slalomom kroz protivničku odbranu – 14:7.

Poslednji trzaj gostiju bio je potonji pas Bovena ka Ognjenu Mitroviću za izjednačenje (14:14), a onda su Veprovi furiozno otklonili sve dileme oko pobednika, vezavši četiri tačdauna. Do odlaska na poluvreme Oliver je sa end zonom spojio Matiju Almašija i Stefana Đurića (28:14), da bi po povratku sa odmora Strahinja Stepović vratio pant, a odmah se nadovezao Oliver, dalekometnim pasom ka Filipu Nedeljkoviću – 43:14.

Boven je na kratko prekinuo seriju Kragujevčana, još jednim proigravanjem Mitrovića, da bi Kezada stavio šlag na tortu trčanjem za dvadesetak jardi i „plus 30“ – 50:20.

Zmajevi su do kraja uspeli samo da ublaže poraz, pasom Bovena ka Alenu Ramziju, prošlogodišnjoj akviziciji Divljih veprova.

Ovom pobedom, Vajld borsi su zadržali maksimalan učinak i uspešno nastavili pohod na treću uzastopnu titulu. U narednom kolu gostuju Sirmium Legionariesima, u Sremskoj Mitrovici.

Kragujevac Wild Boars – Belgrade Blue Dragons 50:28 (7:7, 21:7, 14:0, 8:14)

Kretanje rezultata:

0:7 Džordž Boven pas 20 jardi ka Nemanji Čkonjeviću, Uroš Jović PAT

7:7 Džošua Kezada, trčanje 16 jardi, Petar Goić PAT

14:7 Dalton Oliver pas 66 jardi ka Kezadi, Goić PAT

14:14 Boven pas 7 jardi ka Ognjenu Mitroviću, Jović PAT

21:14 Oliver pas 34 jarda ka Matiji Almašiju, Goić PAT

28:14 Oliver pas 19 jardi ka Stefanu Đuriću, Goić PAT

35:14 Strahinja Stepović vraćanje panta 44 jarda, Goić PAT

43:14 Oliver pas 53 jarda ka Filipu Nedeljkoviću, Goić za dva

43:20 Boven pas 6 jardi ka Mitroviću, neuspešno za dva

50:20 Kezada trčanje 21 jard, Goić PAT

50:28 Boven pas 16 jardi ka Alenu Ramziju, Mitrović za dva

