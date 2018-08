MILICE, LONDON TI NISMO ZABORAVILI: Na današnji dan naša tekvondistkinja ispisala istoriju! Osvojila prvo zlato za samostalnu Srbiju (VIDEO)

Ova devojka je na današni dan pre 6 god osvojila prvu ZLATNU olimpijsku medalju za zemlju SRBIJU.Tom medaljom je podigla naš sport na najviše grane u Srbiji. Postala je idol hiljadama mladih koji su zbog nje počeli da se bave tekvondo sportom. Danas je osvojila svoju ŠESTU GP medalju i izgleda i bori se kao i te 2012! Čestitam ti Mico godišnjicu !

