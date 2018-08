BORKOVIĆEV NOVI PODIJUM: Srbin ostao na vrhu Evrope posle trećeg mesta na drugoj trci u Holandiji

Najbolji srpski automobilista Dušan Borković posle pet trkačkih vikenda TCR Evropa šampionata vodi u generalnom plasmanu, nakon što je na drugoj trci u holandskom Asenu osvojio treće mesto i ponovo se popeo na podijum u jednom od najjačih svetskih šampionata.



Borković sada ima 134 boda, dva više od Španca Mikela Askone, koji je na ovaj vikend došao kao prvoplasirani. Treće mesto u generalnom plasmanu zauzima Mađar Danijel Nađ sa 114 bodova.



Vozač NIS Petrol tima u saradnji sa Target Competition timom u svom automobilu Hyundai i30 N sa brojem 62, zahvaljujući sedmom vremenu u kvalifikacijama i inverzivnom poretku najbolje desetorice za drugu trku, startovao je iz drugog reda, sa četvrtog mesta, u konkurenciji 22 vozača.

foto: PR Tim Dušan Borković

Kao i na prvoj trci, viđen je uzbudljiv start u kom je Borković za trenutak pao na šesto mesto, ali je već posle par krivina povratio svoju startnu poziciju. Potpuno neshvatljiv momenat odigrao se nedugo posle starta kada je Borkovićev klupski kolega Rihard ušao u duel s našim šampionom, prilikom čega je oštetio Ducin automobil, ali i pokrenuo istragu organizatora trke.



Izletanje sa staze pobednika subotnje trke Danijela Nađa prouzrokovalo je izlazak sigurnonog vozila na stazu, pa je dobar deo trke protekao bez preticanja. Prethodno je doskorašnji lider šampionata Mikel Askona zahvaljujući odličnom startu izbio na drugo mesto, što mu je garantovalo povratak na čelo generalnog plasmana.

foto: PR Tim Dušan Borković

Borković je u završnicu trke ušao sa oštećenim automobilom, pa nije uspevao da obiđe Paulsena tako lako i uključi se u borbu za svoju četvrtu ovosezonsku pobedu. Brojne Borkovićeve pokušaje iskoristio je Belgijanac Poti, koji je sa petog mesta opasno pretio.



Strpljenje, ali i fantastična vožnja napokon su se isplatili Borkoviću nepuna dva minuta do poslednjeg kruga, kada je uspeo da prestigne Paulsena i osigura sebi još jedan podijum ove sezone, ali i ostanak na prvom mestu u šampionatu.

foto: PR Tim Dušan Borković

"Nije loše. Treće mesto i još jedan podijum na kraju. Ne mogu da budem zadovoljan startom, opet sam izgubio nekoliko pozicija, da bih se onda zaglavio iza Paulsena. Nisam očekivao da ću imati toliko problema sa svojim klupskim kolegom Rihardom, s obzirom na to da se borim za šampionat, a on za 10. mesto. Jednom me je i udario, jednom sam i ja njega kad je na mene naleteo otpozadi Nađ. U jednom trenutku me je obišao, ali znao sam da ću da mu vratim, što sam i učinio u sledećem krugu. Onda sam došao iza Paulsena, za koga sam znao da ga neću uopšte s lakoćom obići jer je odličan defanzivac. Nisam želeo da rizikujem, ali brinulo me je što moj glavni konkurent Askona odmiče, pa sam znao da moram da obiđem Paulsena kako znam i umem. To sam u finišu i uspeo, a zatim i napravio razliku, međutim, nije bilo vremena da i prvu dvojicu prestignem. Vodim u generalnom plasmanu, sledi nam Monca, koja nije idealna za moj auto. Posle ovog vikenda moram da budem zadovoljan, dobro se borim i nadam se da su navijači, moja Srbija i moje Pančevo ponosni. Zahvaljujem se članovima tima i sponzorima, s kojima idem po nove uspehe na poslednja dva vikenda", rekao je Borković posle nedeljne trke.



Sledeći trkački vikend biće održan na legendarnoj stazi Monca u Italiji, 22. i 23. septembra, dok je završnica sezone zakazana za 20. i 21. oktobar u Barseloni.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir