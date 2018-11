SELEKTOR ZADOVOLJAN UPRKOS PORAZIMA: Evo kakve utiske je doneo Ljubomir Obradović sa Kupa Karpata

I pored dva tesna poraza od Rumunije (26:29) i Rusije (32:33), najbolje srpske rukometašice pružile su dobre partije oslabljene neigranjem Dragane Cvijić, koja će se posle pregleda povređenog kolena, vratiti u trenažni proces pred sam put na Evropsko prvenstvo, koje se od četvrtka održava u Francuskoj.

"U situacijii u kojoj smo mogu da budem zadovoljan kako su devojke odigrale obe utakmice. Da me je neko pitao, koga bih želeo za rivale, to bi bile selekcije Rumunije i Rusije. Protiv Rumunki smo odigrali odlično poluvreme, a posle u nedostatku izmena izgubili. Sa Rusijom je bilo još bolje, bili u vođstvu praktično do 55. minuta, na kraju izgubili za gol. Imali smo loptu i nerešeno, ali su one iskoristile našu grešku. Na kraju nismo uspeli da postignemo gol. Igrom, ponašanjem i borbenošću mogu da budem zadovoljan, a vidim da su i devojke zadovoljne. Predstoji nam još par treninga, da uradimo analizu, popravimo neke detalje, bilo je mnogo dobrih stvari. Ostaju i neke nedoumice koje moramo da rešimo do prve utakmice u petak".

U odnosu na Kup Karpata, Srbija će biti jača za iskusnu Draganu Cvijić.

"Raduje me njen povratak. Drago mi je zbog njenog zdravlja, zbog nje kao devojke, pa tek onda zbog rukometa. Drago mi je da ništa ozbiljno nije. Priključiće nam se već u ponedeljak ili utorak, u zavisnosti od procene doktora. To je radosna vest. Put Francuske će njih 17, 14 igračica i tri golmana".

Prvi rival Srbije na EP 2018 biće selekcija Švedske. Meč je na programu u petak u 18 časova u Nantu.

