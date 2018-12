PROGOVORIO POSLE PET GODINA On je prvi priskočio u pomoć Šumaheru kobnog dana: Mihael je imao sreće jer sam video kamen u koji je udario glavom! Da je padao sneg nesreća se ne bi dogodila!

Tog kobnog 29. decembra 2013. godine Nemac je udario glavom u kamen na skijalištu u francuskim Alpima i do danas se pouzdano ne zna kakvo je njegovo zdravstveno stanje.

Prvi put posle pet godina ćutanja progovorio je Stefan Bozon, čovek koji je prvi priskočio u pomoć nesrećnom Šumaheru. Bozon je komandant planinske službe u Savojenu koja je tada bila nadležna za spasavanje u području francuskog skijališta Meribel.

"Gospodin Šumaher je imao sreće. Dan posle nesreće sam bio tamo. Video sam kamen na koji je Šumaher naleteo skijama i kamen u koji je udario glavom. Otežavajuća okolnost je bila to što je kamenje bilo prekriveno sa tankim slojem snega, dovoljno da se ne vidi. Da je padao sneg, da ga je bilo mnogo više, Šumaher bi verovatno preleteo prvi kamen i ne bi imao problema. On je očigledno bio van pripremljenog dela staze, nekoliko metara je skrenuo."

Bozon kaže i da je Šumaher imao sreće da je helikopter uopšte mogao da dođe do mesta nesreće.

"Koliko god to ludo zvučalo, Šumaher je imao sreće da je helikopter uopšte mogao da priđe do mesta nesreće. To je teško pristupačni deo, okolo su piste, a nagib nije mali. Nikada neću da zaboravim pogled, i kamen sa kog je Mihajl pao, i onaj u koji je udario."

Kurir sport

Foto: Profimedija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir