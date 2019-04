SLAVNI ODBOJKAŠ OTKRIO DA JE POTOMAK KNEZA LAZARA HREBELJANOVIĆA: Vanja Grbić posetio manastir Ravanicu

Manastir #Ravanica gde vecni pocinak nalazi srpski knez Lazar Hrebeljanovic. Meni, njegovom potomku, svaki susret, je nova nada novi podstrek, nova obaveza. #manastir #vera #tradicija #knezlazar #hrebeljanovic #pravoslavlje

