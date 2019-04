VELIKI USPEH ZA SRPSKI DŽUDO U ANTALIJI: Milica Nikolić osvojila bronzu!

Ipak Milica Nikolić ( do 48 kg) uspela je i osvojila bronzu i važne bodove za OI na ovom važnom takmičenju, dok su na korak do medalje bile Jovana Rogić i Marica Perišić. One su u kategoriji do 57 kg ostvarile plasman na peto mesto.

U odlučujućoj bori za medalju Nikolićeva je kako i dolikuje vrhunski rešila odličnu džudistkinju, Slovenku Marušu Štangar. Mudrom taktikom još jednom je uspela da zabeleži pobedu u duelu sa Slovenkom. Nepun minut pre isticanja regularna četiri minuta borbe Nikolićeva je napravila zahvat za vazari (1:0) i potom prednost sačuvala pred naletima rivalke i zasluženo se našla na pobedničkom podijumu.

- Sve dolazi na svoje, zadovoljna sam u svakom slučaju. Radila sam standardno, korektno, ali još uvek to nije bilo na najvišem nivou, kako sam navikla da radim. Sve u svemu, značili su mi neki utisci iz polufinalne borbe protiv Mongolke Galbadrah Sigurna sam da će se sve to naplatiti tamo gde bude trebalo - rekla je Milica Nikolić po sovajanju bronzane medalje.

Trofejna takmičarka Crvene zvezde još jednom je potvrdila klasu sa čim se slaže i popularni „Doktor”, trener Milice Nikolić Ljubiša Majov.

- Milica je fenomenalno odradila turnir i zasluženo stigla do bronzane medalje. Sve ide po planu u trenažnom procesu. Uradićemo sve da bude najbolja kad je najvažnije. Posle Antalije nastavljamo pripreme u Istočnom Sarajevu, a jedno vreme ćemo provesti i na olimpijskim planinama na Jahorini - rekao je Ljubiša Majdov, prošle godine najbolji trener Starog kontinenta, proglašen od zvaničnika Evropske džudo federacije.

U mečevima za bronzu Jovana Rogić je poražena od Kineskinje Ven Žang zahvatom za ipon, izveden 16 sekundi pre kraha regularnog toka meča. Marica Perišić je izgubila u meču za treće mesto od Ukrajinke Marije Skore, 1:38 sekundi pre isteka četvrtog minuta borbe.

Kurir sport

Foto: Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir