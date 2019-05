ONA JE PRVA DAMA SRPSKOG DRIFTA! Nežnog pogleda, ali SUROVA na stazi. Kada je asfalt USIJAN od njene vožnje svi se SMRZAVAJU! Upoznajte Milicu Tikić (VIDEO)

Šarmantna na štiklama, surova na gumama. Godinama izaziva respekt kolega muškaraca.

MOŽEŠ LI NAM REĆI ŠTA JE TO DRIFT?

Drift je način upravljanja automobilom u kome se zadnji kraj auta kontrolisano “zanosi” u vožnji. U stvari drift je sport – atraktivno bočno proklizavanje kompletnog vozila, inicirano od strane vozača pri čemu se što preciznije prelazi određena obeležena staza.

foto: Privatna arhiva

KAKO SI OTKRILA OVAJ SPORT I ZAŠTO SI ODLUČILA DA SE BAVIŠ DRIFTOM OD TOLIKO DRUGIH AUTO DISCIPLINA?

Oduvek me je privlačila vožnja puna adrenalina a drift sam otkrila gledajući film Tokyo Drift.

KAKAV JE ODNOS DRUGIH VOZAČA PREMA TEBI?

Odnos drugih driftera prema meni je prijateljski i zaštitnički , doživljavaju me kao mlađu sestru.

foto: Privatna arhiva

DA LI SE SEĆAŠ SVOG PRVOG DRIFTA? GDE SI I KAKO PRVI PUT DRIFTOVALA?

Bila sam uzbuđena i imala sam tremu a opet sve je bilo tako zabavno. Bilo je „O bože, ovo mi baš nije trebalo“ a to se dogodilo u Čačku 2013. godine. Dobro je sto je to bilo na tom velikom i bezbednom parkingu, bez igde ičega, tako da nisam mogla ništa da udarim i da oštetim auto.

NA KOJIM TRKAMA VOZIŠ U SDC I DOC ŠAMPIONATIMA OVE GODINE?

Nažalost, zbog porodičnih obaveza sprečena sam da narednog vikenda, 18. i 19. maja vozim u Čačku, ali ću voziti Valjevo, Požarevac kao i trke u Bugarskoj i Hrvatskoj. Čačak je stvarno jedinstven, brza staza i odlična atmosfera i baš mi je žao što propuštam ovu prvu trku.

foto: Privatna arhiva

KOJI AUTOMOBIL TRENUTNO VOZIŠ NA TRKAMA?

Vozim BMW E36 kupe sa agregatom V8 4.4

DRIFT JE TEHNIČKI SPORT A SAMIM TIM I SKUP HOBI. DA LI IMAŠ SPONZORE?

Nemam, u potrazi sam za sponzorima i s obzirom da sam stalno u medijima čudi me da neko još uvek nije prepoznao interes da se reklamira na mom autu.

foto: Privatna arhiva

KOLIKO GUMA POTROŠIŠ ZA JEDNU TRKU?

Potrošim od 20 do 30 guma, sve zavisi od staze. Nove gume za drift me koštaju od 30 do 60 evra po komadu. Svi auto-moto sportovi su skupi a to je slučaj i sa driftom.

POJAVILA SI SE U NEKOLIKO FILMOVA KAO KASKADER U VOŽNJAMA AUTOMOBILA, KAKVI SU UTISCI?

Odusevljena sam saradnjom SKA timom i Slavišom Ivanovićem koji su imali poverenja u mene , hvala im na tome a ja mislim da sam vožnjama u filmovima opravdala njihovo poverenje.

foto: Privatna arhiva

KAKVI SU TI PLANOVI VEZANO ZA DRIFT?

U Evropi postoji jedna serija u kojoj voze samo žene „EUROPE DRIFT QUEEN“ , želja mi je da se oprobam u toj seriji i pokušam da osvojim pehar.

