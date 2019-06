DELFINI DOBILI KLASIK: Evo šta su rekli selektor Savić i srpski vaterpolisti posle trijumfa nad Hrvatskom (KURIR TV)

"Ozbiljna utakmica dva ozbiljna, velika tima. Važna pobeda, uprkos problemima i oscilacijama, u prvom delu imali smo problem igrača više, pa onda pad kad smo poveli tri razlike i neizvesna završnica. Sve u svemu zaslužena pobeda, što smo obećali to je publika dobila", rekao je Savić novinarima posle meča.

Kada je u pitanju sutrašnji meč sa Kazahstankm Savić je najavio da će malo odmoriti ekipi, ali da je utakmica veoma bitna.

"Nećemo ujutru imati trening i ne sme biti opuštanja protiv Kazahstana, biće zanimljivi mečevi druge grupe, jer je kombinatorika ogromna i sve je moguće što se tiče plasmana", završio je selektor Savić.

Jedan od junaka pobede mladi Ognjen Stojanović, strelac tri gola, ponovo je bio sjajan protiv Hrvatske, kao i na meču FINA kupa.

"Ne, nisam specijalista za Hrvatsku? Ovo je timska pobeda, danas sam iskočio ja, sutra će neko drugi. Sledi Kazahstan, samo da odigramo dobro i ne sumnjam u pobedu", rekao je Stojanović.

Iskusni Duško Pijetlović zahvalio se navijačima što su, uprkos kiši, ispunili tribine Tašmajdana.

"Važna pobeda, uvek je lepo kad se pobedi na domaćem terenu, pred ovom sjajnom publikom. Primili smo malo više golova nego obično, ali mislim da ima i do ovih novih pravila. Idemo dalje, sledi Kazahstan, poznajem ih iz ruske lige, biće to više prilika da taktički nešto probamo", poručio je Pijetlović.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak ocenio je da je Srbija zasluženo pobedila, kao i da je njegova ekipa odigrala "vrhunsku utakmicu" u drugom kolu završnog turnira Svetske lige.

"Čestitke Srbiji na zasluženoj pobedi. Mislim da smo odigrali vrhunsku utakmicu. Na kraju je ovaj poraz bio uslovljen jer više nismo imali koga, od sredine četvrte četvrtine nijedan igrač više... Svi su bili izbačeni. poslednji gol smo poklonili", rekao je Tucak.

"Uopšte neću da komentarišem sudjenje, jer ako budemo išli tim pravcem ne znam gde ćemo stići. Ne znam koliko je ukupno bilo isključenja, ali to je ubistvo za ovaj sport. Kako će to onda izgledati u Tokiju sa 11 igrača to se moramo svi zajedno zapitati", kazao je on.

Tucak je čestitao beogradskoj publici na "predivnoj atmosferi".

"Mislim da bila lepa utakmica, predivna atmosfera. Čestitam publici u Beogradu na jednom korektom navijanju za svoju državu, ne vredjajući ni u jednom trenutku moju reprezentaciju i zaista komplimenti srpskoj publici", rekao je Tucak.

(Kurir, Foto: Starsport)

Kurir