DA LOZNICA BUDE CIKLO GRAD: Ljubitelji dvotočkaša u akciji! (FOTO)

Oko četrdesetak ljubitelja biciklizma, od malenih predškolaca da starijih sugrađana provozalo se nekoliko kilometara, od šetališta ispred Vukovog doma kulture, ulicama Svetog Save, Republike Srpske, do Sportsko-rekreativnog centra “Drina”, kod graničnog prelaza Trbušnica i nazad. Organizatori smatraju da Loznica može da se priključi nizu evropskih gradova koji su smanjili saobraćajne gužve razvijajući gradski biciklizam. Kroz niz aktivnosti cilj je da bude što više biciklista na lozničkim ulicama i da imaju odgovarajuće uslove za bezbednu vožnju, a jedna od njih je i zajedničke vožnje sa građanima, koje će se održavati svakog poslednjeg vikenda u mesecu. Lozničani imaju biciklističku stazu duž puta Loznica-Valjevo, kroz prigradsko naselje Klupci, prema Tršiću nešto dužu od dva kilometra, oko kilometra i po staze od grada do zaobilaznog puta u Ulici Republike Srpske i oko 800 metara staze u naselju Lagator što je nedovoljno. Problem je što su ove staze često zakrčene u parkiranim vozilima pa biciklisti moraju da silaze na kolovoz ugrožavajući svoju bezbednost, a nigde na postojećim kolovozima u gradu nije linijama obeležen prostor za bicikliste. Mnogi bi na dva točka, pedalajući, rado otišli do Banje Koviljače udaljene šest kilometara od Loznice, ili Tršića do kojeg ima nekih sedam kilometara, da postoje celom trasom uređene biciklističke staze koje bi stvorile uslove za bezbednu vožnju.

Na narednoj vožnji u julu očekuje se još bolji odziv Lozničana koji vole biciklizam i žele da u svom gradu imaju sve uslove za bezbrižnu vožnju svojim biciklima. Danas su pozdravili grad biciklom i pokazali želju da on što pre postane njihov ‘’Ciklo grad’’.

