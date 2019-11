IVANA ŠPANOVIĆ ODUŠEVILA MALIŠANE: Srpska atletičarka se družila sa decom u OŠ Mladost (KURIR TV)

Brzinom do zvezda

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović održala je javni čas đacima beogradske osnovne škole „Mladost“ u okviru projekta "Brzinom do zvezda".

Učenici su sa Ivanom razgovarali o sportu, vrednostima i veštinama koje su neophodne za zdrav razvoj i šampionske uspehe, nakon čega je proslavljena atletičarka simbolično označila start trka za devojčice i dečake.

Više od pet stotina dece koja su bila najbrža na 17 opštinskih takmičenja u Beogradu učestvovaće na gradskom finalu. Ono će se održati 17. novembra u "Areni", u okviru prvog Serbian Marathon-a.

"Danas sam sa decom podelila neke moje početke i neke moje životne stavove i principe. Šta je to što ja radim i način na koji radim. Moj savet bi bio da u ovom uzrastu, u kome su sada, sport treba da im bude izvor zabave i druženja i da apsolutno ne treba da bude niti moranje niti obaveza, nego mesto gde će se prvenstveno družiti i učiti o sebi. Učiti da poštuju sebe i da uvek svoje ciljeve postavljaju visoko i da rade sve što je potrebno da dođu do uspeha“, izjavila je Ivana Španović.



U projektu „Brzinom do zvezda“ tokom ove školske godine učestvovaće 400 škola i 120 hiljada dece iz svih delova Srbije, a trka super finala najbržih dečaka i devojčica održaće se juna 2020. godine, u Beogradu.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir