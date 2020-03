POTRESNA PORUKA JOVANE BRAKOČEVIĆ IZ ITALIJE: Dragi moji samo vi nastavite da izlazite po kafićima... (FOTO)

"Ne pišem često, skoro nikad, ali evo sad imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali da li samo to? Od korona virusa se umire. To je činjenica. I ne samo da se umire. Umirete sami. Nigde nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i obolelog. Nikog.

Danas se u italijanskog gradu Bergamo desilo nešto još gore. Vojska je došla po kovčege preminulih i direktno ih odvezla u krematorijum. To je to. Niko nije mogao da ih vidi. Niko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se samio, bez svojih bližnjih. I izgubili...sami... bez svojih bližnjih. Neće biti sahrane. Kremirani i to je to.

Dragi moji vi nastavite da izlazite po kafićima. Da se šetate parkovima i centrima. Da posećujete tržne centre ili prodavnice ili šta god bilo što još uvek nije zatvoreno. Izlažete riziku sebe i svoje bližnje, ne samo od zaraze nego i od umiranja u samoći.

Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život, nego živote naših bližnjih i svih drugih ljudi koje možemo potencijalno dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strožije moguće, da bi ovo crno vreme prošlo što pre.

Nadam se da će ovaj post bar nekom da promeni način razmišljanja i da će pokušati da ubedi bližnje, prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi! "

Da podsetimo, pošto se broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Italiji samo povećava, vojska je angažovana da kovčege s telima preveze s groblja u Bergamu u Lombardiji na kojem više nema dovoljno mesta za njih. Italija je posle današnjeg dana postala zemlja sa najviše preminulih od virusa korona, a broj umrlih premašio je i Kinu.

