MEDICINSKI PROFESIONALCI VREDE VIŠE NEGO FUDBALERI I PEVALJKE! Vanja Grbić pravo u metu: Mi, ljudi, smo VIRUS NA PLANETI

Zahvaljujući 'COVID-19' su nam neke činjenice postale jasnije: 1) Prevencija spašava više života nego lečenje. 2) Medicinski profesionalci vrede više nego fudbaleri i pevaljke. 3) Evropljani nisu edukovani kao što je izgledalo. 4) Deca su najvažnija za prirodni poredak. 5) Nafta ne vredi ništa ako nema potražnje. 6) Mi, Ljudi smo Virus na Planeti Zemlji. 7) Zemlja se vrlo brzo oporavlja kad smo na miru ili kad nas nema. 8) Sad znamo kako je životinjama u Zoološkim vrtovima. 9) Političari i dalje štite svoje interese i nemaju pojima šta treba raditi. 11) Puno više novca treba usmeriti u javno zdravstvo umesto u naoružanje. 12) Najbogatije zemlje Zapada imaju najlošije javno zdravstvo. 13) Bivše i sadašnje komunističke zemlje su najbolje pripremljene. 14) Sva brendirana roba na koju smo potrošili milione ne vredi ništa. 15) Porodice se ponovo otkrivaju i upoznaju. 16) Na kraju je najvažnije s kim si zatvoren kući. 17) Ponovo se otkrivaju stare vrednosti: kuvanje, vaspitanje dece, sam svoj majstor ... 18) Posao i karijera nisu svrha života. 19) Država isisava i uzima svima, a vraća samo nekima. 20) Porodica je nukleus i osnova društva. Kotrlja se život sve teže i teže, sve sto je bilo lepo za detinjstvo me veže ...

