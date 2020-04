PRLAINOVIĆ POTPISAO ZA MARSEJ: Francuska je jedna od najlepših zemalja na svetu

Proslavljeni srpski vaterpolista Andrija Prlainović novi je član francuskog Marseja.

Na dan kada je napunio 33 godine, doskorašnji igrač mađarskog OSC (otišao glavni sponzor, igrači postali slobodni) dogovorio je saradnju sa novim klubom, a trajanje ugovora imalo je veliku ulogu u celoj priči.

– Potpisao sam na tri sezone. Ova sezona je gotova i nema potrebe da čekam. Ugovor na tri sezone, posebno u mojim godinama, bio je važan faktor da se odlučim za ovu opciju, ali i želja da se pridružim klubu koji je pokazao velike ambicije, dobru organizaciju i koji raste iz godine u godinu. Nastupaju u Ligi šampiona, osvajali su Kup Evrope i sada žele da urade nešto više. Pored toga, živeću u Francuskoj, jednoj od najlepših zemalja – rekao je Prlainović za Vaterpolo vesti i dodao da postoji mogućnost da Marselj angažuje još kvalitetnih pojačanja, ali da ne zna ništa o imenima.

Iako se već raduje novim izazovima, Prlainoviću "nije pravo" što sezona u kojoj je OSC bio veoma uspešan nije privedena kraju.

– Šteta je što nije završena, jer smo bili na dobrom putu da nešto uradimo u Ligi šampiona i Prvenstvu Mađarske. Dosta dobro je to izgledalo, posebno u periodu posle Evropskog prvenstva. Žao mi je što je ekipa raspuštena i što neće igrati do kraja. Nije najsjajniji završetak jedne mađarske priče, koja je za mene bila uspešna. Uživao sam igrajući u Mađarskoj i svakako će mi ostati u lepom sećanju.

Budući da gotovo dva meseca nije uskočio u bazen, Andrija je pronašao način da bude spreman za momenat kada koronavirus bude iza nas i kada se ponovo bude moglo trenirati i takmičiti.

– Treniram individualno na suvom. Trčim dosta, vozim biciklu. Nije isto kao trening u vodi, ali su to su aktivnosti koje mi pomažu da ostanem u formi.

Bilo bi dobro igrati preko leta Prlainović je često govorio kako bi voleo da se vaterpolo takmičenja održavaju leti, na otvorenim bazenima. Sada je možda prilika za to u nekim zemljama. – Sigurno bi imalo smisla organizovati nešto tokom leta, ali je to pitanje Saveza ili želja pojedinaca i zavisi od države do države. U Francuskoj su zabranjena sva takmičenja do početka septembra, ali verujem da će se postepeno sve vratiti u normalu – zaključio je naš as i istakao da bi voleo da se reprezentacija okupi, jer bi to igračima dobro došlo.