HAMILTON NE BOJKOTUJE TRKU U BELGIJI: Ne znam šta bi promenilo da se ne vozi trka (FOTO)

Šestostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da podržava bojkot takmičenja američkih sportista koji protestuju protiv rasizma, ali da on neće propustiti predstojeću trku u Belgiji pošto misli da to ne bi imalo nikakvog efekta.

U SAD su odložene utakmice NBA i WNBA lige, kao i utakmice u bejzbolu i fudbalu, u znak protesta zbog ranjavanja Afroamerikanca Džejkoba Blejka.

"Šteta je što je to bilo potrebno da bi se tamo izazvala reakcija. Ali to je u Americi i ne znam da li bi imalo nekog efekta da ja ovde nešto uradim", rekao je Hamilton, preneli su britanski mediji.

Jedini tamnoputi vozač u takmičenju Hamilton je najglasniji zagovornik borbe protiv diskriminacije i rasizma u Formuli 1, koju je kritikovao da ne radi dovoljno po pitanju borbe za jednakost.

"Neverovatno je šta u SAD rade unutar svojih sportova, sve do same organizacije. Toliko ljudi podržava te sportiste i zaista se trude da dođe do promena. Nisam razgovarao ni sa kim, ali zaista sam ponosan na sve i stojim uz njih. Ne znam šta bi promenilo da se ne vozi trka. Ali pokušaću da razgovaram sa ljudima iz Formule 1 i vidimo šta možemo da uradimo da podignemo svest i pomognemo promenu. I kao sport svi se moramo uskladiti i podržavati jedni druge, iako je to drugačiji sport", naveo je Hamilton.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Belgije na programu je u nedelju od 15.10.

